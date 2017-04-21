Похитил 960 тысяч: гражданин Армении полтора года дурачил доверчивых граждан

Согласно материалам дела, криминальная история началась в феврале 2015 года, когда подсудимый обратился к своему знакомому с просьбой о материальной помощи. Ничего не подозревавший приятель обратился к еще одному человеку и занял у него 300 тысяч рублей. Получив деньги, мошенник распорядился ими по своему усмотрению, при этом отдавать долг он, судя по всему, не собирался изначально.