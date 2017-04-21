Похитил 960 тысяч: гражданин Армении полтора года дурачил доверчивых граждан

Как сообщает прокуратура, на скамье подсудимых на днях оказался гражданин Армении по имени Артак. Мужчину обвиняли по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в крупном размере.
Согласно материалам дела, криминальная история началась в феврале 2015 года, когда подсудимый обратился к своему знакомому с просьбой о материальной помощи. Ничего не подозревавший приятель обратился к еще одному человеку и занял у него 300 тысяч рублей. Получив деньги, мошенник распорядился ими по своему усмотрению, при этом отдавать долг он, судя по всему, не собирался изначально.
На этом Артак не остановился. Под видом осуществления предпринимательской деятельности он заключал с местными жителями договоры поставки строительных материалов и выполнения подрядных работ, не планируя выполнять взятые на себя обязательства. Потенциальных жертв мошенник искал при помощи сайтов с объявлениями в интернете.
По данным гособвинения, в период с июля 2015 года по июнь 2016 года аферист обманул 9 местных жителей и похитил у них более 960 тысяч рублей. Задержать изобретательного гостя страны удалось лишь прошлым летом.
Рассмотрев дело, суд счел вину гражданина Армении полностью доказанной. Мошенника приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина будет должен выплатить материальный ущерб 5 потерпевшим на общую сумму 273 тысячи рублей.