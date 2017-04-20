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Сергей Катырин: Нужно обеспечить полную прозрачность сферы товаров и услуг

20 апреля 2017, 17:14
Сергей Катырин, занимающий пост президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) России, дал комментарий по поводу заявления президента РФ Владимира Путина, который призвал разработать государственную политику по защите прав потребителей.

Катырин отметил, пишет издание «Новые известия», что политика по защите прав потребителей будет успешной при обеспечении граждан РФ качественными и недорогими товарами и услугами. Потребители — это все население страны, подчеркнул Сергей Катырин. В связи с активизацией бизнеса значительно вырос рынок товаров и услуг, поэтому сейчас задачей первостепенной важности является создание действенной системы защиты от низкокачественных продуктов и услуг. Для этого нужно добиться полной прозрачности экономики в сфере товаров и услуг, а также достойной предпринимательской конкуренции. Сейчас есть потребность в регуляторе, который будет осуществлять контроль за качеством товаров и услуг.

В составе ТПП функционирует Комитет по развитию потребительского рынка, защищающий интересы потребителей и законопослушного отечественного бизнеса, отметил Катырин. Кроме того, в системе ТПП также есть АНО «Союзэкспертиза», которое проводит экспертизы и следит за качеством товаров и услуг, охраняя интересы производителей и потребителей.

#Новости#Россия#Таня#Общество
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