Сергей Катырин: Нужно обеспечить полную прозрачность сферы товаров и услуг

Катырин отметил, пишет издание «Новые известия», что политика по защите прав потребителей будет успешной при обеспечении граждан РФ качественными и недорогими товарами и услугами. Потребители — это все население страны, подчеркнул Сергей Катырин. В связи с активизацией бизнеса значительно вырос рынок товаров и услуг, поэтому сейчас задачей первостепенной важности является создание действенной системы защиты от низкокачественных продуктов и услуг. Для этого нужно добиться полной прозрачности экономики в сфере товаров и услуг, а также достойной предпринимательской конкуренции. Сейчас есть потребность в регуляторе, который будет осуществлять контроль за качеством товаров и услуг.