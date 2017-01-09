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В драмтеатре выставят картины немецкой художницы Галины Шмидт

9 января 2017, 14:33
Выставка графических работ художницы из Германии Галины Шмидт откроется завтра, 10 января, в малом зале Тюменского драматического театра. Начало — в 17.00. Вход свободный.
Сюжет
Тюмень

Галина Шмидт не первый раз представляет свои работы в Тюмени. Три года назад выставка «Черное-Белое-Красное…» произвела большое впечатление на гостей и жителей областной столицы. Галина Шмидт родилась в деревне Покровка. Искусство интересовало ее с детства. Из практических соображений выучилась на химика. Переехав в 1993 году в Германию, Галина Шмидт начала интенсивно заниматься живописью. Шесть лет она посещала курсы рисунка обнаженной натуры, восемь семестров училась у доцента по искусству Детлеф Бехерер в Дуисбурге.

Как рассказала искусствовед Кира Капсрайтер, работы Галины Шмидт подкупают разнообразием форм и техники. «Сначала она обратилась к искусству присвоения. Это изобразительная форма, идущая от копирования работ других художников, стала у Галины Шмидт иронической полной цитат и дискуссий с историей искусства: от Дюрера, Пикассо, Матис, Клее, Мане до современной художницы Беекрофт. Интерпретирует она их работы, чтобы найти индивидуальное место в искусстве. Совершенно неожиданно появляется в ее картинах изображение яблока, которое приносит насмешку и юмор. В них она использует многообразие истории искусства, переходит от графических элементов к объемным, комбинирует филигранные формы с монументальными, сводит вместе реальное с абстрактным. Противопоставляет насыщенные краски черно-белым. Использует смешанную технику из масляной краски, фломастера и особо обработанный грунт», — поделилась она.

В 2013 году Галина Шмидт получила первую премию в Indeborg-und Alfred-Roeder-Kunstpreises.

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