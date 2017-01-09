В драмтеатре выставят картины немецкой художницы Галины Шмидт

Как рассказала искусствовед Кира Капсрайтер, работы Галины Шмидт подкупают разнообразием форм и техники. «Сначала она обратилась к искусству присвоения. Это изобразительная форма, идущая от копирования работ других художников, стала у Галины Шмидт иронической полной цитат и дискуссий с историей искусства: от Дюрера, Пикассо, Матис, Клее, Мане до современной художницы Беекрофт. Интерпретирует она их работы, чтобы найти индивидуальное место в искусстве. Совершенно неожиданно появляется в ее картинах изображение яблока, которое приносит насмешку и юмор. В них она использует многообразие истории искусства, переходит от графических элементов к объемным, комбинирует филигранные формы с монументальными, сводит вместе реальное с абстрактным. Противопоставляет насыщенные краски черно-белым. Использует смешанную технику из масляной краски, фломастера и особо обработанный грунт», — поделилась она.