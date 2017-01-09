Прохожие спасли обморозившегося тюменца

В воскресенье неравнодушные тюменцы помогли замерзающему 34-летнему мужчине, находящемуся в алкогольном опьянении. С улицы они занесли пострадавшего в гостиницу «Лайнер», где ему была оказана первая помощь. Работник гостиницы сразу вызвал скорую помощь и последовал совету диспетчера: плотно укутал руки и ноги пострадавшего в одеяла и до прибытия давал ему теплое питье — все это помогло избежать более глубокого поражения тканей. Прибывшая через двадцать минут бригада обнаружила пациента в состоянии средней степени тяжести, в областную клиническую больницу № 1 пациента доставили с общим переохлаждением и поверхностными обморожениями конечностей.