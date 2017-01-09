Прохожие спасли обморозившегося тюменца

Только с 4 января бригады скорой помощи стали выезжать реже. Всего за праздничные каникулы врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 7 134 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлено 2534 пациента. Нагрузка на одну бригаду в первые дни января возросла до 24 вызовов в сутки.
В минувшее воскресенье 84-летняя пациентка успела назвать диспетчеру свой адрес, а на фразе «Скорее скорую, я умираю» — села батарейка на телефоне. Бригада скорой помощи была у нее уже через девять минут. Как выяснилось, ситуация требовала экстренного медицинского вмешательства: у пациентки обнаружено прогрессирующее ухудшение заболевания сердца. В тяжелом состоянии женщина доставлена в областную клиническую больницу № 1.
В воскресенье неравнодушные тюменцы помогли замерзающему 34-летнему мужчине, находящемуся в алкогольном опьянении. С улицы они занесли пострадавшего в гостиницу «Лайнер», где ему была оказана первая помощь. Работник гостиницы сразу вызвал скорую помощь и последовал совету диспетчера: плотно укутал руки и ноги пострадавшего в одеяла и до прибытия давал ему теплое питье — все это помогло избежать более глубокого поражения тканей. Прибывшая через двадцать минут бригада обнаружила пациента в состоянии средней степени тяжести, в областную клиническую больницу № 1 пациента доставили с общим переохлаждением и поверхностными обморожениями конечностей.
Бригады скорой спасли 321 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. В больницу с отравлениями суррогатами алкоголя доставлены шесть человек, с алкогольной и пищевой интоксикацией обратилось более 250 пациентов, с обморожениями — 12 человек.