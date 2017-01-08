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В районе улицы Менделеева построят новую зону отдыха

8 января 2017, 12:58
Новая зона отдыха появится в ближайшее время в Восточном округе Тюмени. Эту новость сегодня, 8 января, сообщила пресс-служба администрации города.

«Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев подтвердил, что городу передан в пользование участок, который находится в 3-м микрорайоне (район ул. Федорова, между ул. Менделеева и ул. Федюнинского)», — говорится в официальном пресс-релизе муниципалитета. Разрешенное целевое использование земли — строительство мест массового отдыха.

Как выяснил корреспондент NashGorod.ru, на кадастровой карте этого квартала есть лишь один участок, соответствующий описанию. Его примерные размеры — 330 на 40 метров. Организовать здесь сквер в традиционном понимании этого слова будет сложно. Судя по всему, речь идет о строительстве бульвара или аллеи, расположенной параллельно проезжей части улицы Федорова.

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