В районе улицы Менделеева построят новую зону отдыха

«Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев подтвердил, что городу передан в пользование участок, который находится в 3-м микрорайоне (район ул. Федорова, между ул. Менделеева и ул. Федюнинского)», — говорится в официальном пресс-релизе муниципалитета. Разрешенное целевое использование земли — строительство мест массового отдыха.
Как выяснил корреспондент NashGorod.ru, на кадастровой карте этого квартала есть лишь один участок, соответствующий описанию. Его примерные размеры — 330 на 40 метров. Организовать здесь сквер в традиционном понимании этого слова будет сложно. Судя по всему, речь идет о строительстве бульвара или аллеи, расположенной параллельно проезжей части улицы Федорова.