В районе улицы Менделеева построят новую зону отдыха

Как выяснил корреспондент NashGorod.ru, на кадастровой карте этого квартала есть лишь один участок, соответствующий описанию. Его примерные размеры — 330 на 40 метров. Организовать здесь сквер в традиционном понимании этого слова будет сложно. Судя по всему, речь идет о строительстве бульвара или аллеи, расположенной параллельно проезжей части улицы Федорова.