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Тюменские моржи отметили Рождество пробежкой по городу в шортах и колпаках

8 января 2017, 17:54
Свидетелями необычного забега стали накануне, 7 января, тюменцы, оказавшиеся в центральной части города. Внимание горожан привлекли четверо смельчаков, решившихся, несмотря на суровый мороз, пробежать кросс в одних лишь шортах и праздничных колпаках. Как оказалось, организаторами экстремального перформанса стали тюмениские «моржи».

Свидетелями необычного забега стали накануне, 7 января, тюменцы, оказавшиеся в центральной части города. Внимание горожан привлекли четверо смельчаков, решившихся, несмотря на суровый мороз, пробежать кросс в одних лишь шортах и праздничных колпаках. Как оказалось, организаторами экстремального перформанса были тюменские «моржи».

«Идея организовать такую пробежку появилась спонтанно. Мы и раньше устраивали подобные акции, и в этот раз решили таким образом поздравить жителей Тюмени с праздником Рождества Христова», — рассказал представитель клуба «Моржи Тюмени» Андрей Ибрагимов. По словам спортсмена, забег получился суровым — температура воздуха держалась на отметке около -23 градусов, а от порывов ветра было холодно даже одетым пешеходам. Тем не менее, капризы погоды не испугали любителей ЗОЖ и закаливания.

#Новости#Спортсмены#Моржи#Кроссы#Евгений#Спорт
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