Тюменские моржи отметили Рождество пробежкой по городу в шортах и колпаках

«Идея организовать такую пробежку появилась спонтанно. Мы и раньше устраивали подобные акции, и в этот раз решили таким образом поздравить жителей Тюмени с праздником Рождества Христова», — рассказал представитель клуба «Моржи Тюмени» Андрей Ибрагимов. По словам спортсмена, забег получился суровым — температура воздуха держалась на отметке около -23 градусов, а от порывов ветра было холодно даже одетым пешеходам. Тем не менее, капризы погоды не испугали любителей ЗОЖ и закаливания.