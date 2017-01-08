Любителя марихуаны выдал специфический запах

Как сообщает пресс-служба УМВД, на днях на «телефон доверия» межмуниципального отдела МВД России «Омутинский» поступило анонимное сообщение о том, что в одной из квартир готовят наркотическое вещество. На указанный адрес с целью проверки поступившей информации выехал участковый.
Полицейскому открыл хозяин квартиры. По словам стража порядка, специфический запах чувствовался уже с порога. Подозрения подтвердились в ходе осмотра жилища — в присутствии понятых у селянина изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Как впоследствии установила экспертиза, это была марихуана общей массой 158 граммов.
Мужчина рассказал, что хранил запрещенное вещество для личного потребления. Примечательно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ, но, по всей видимости, должных выводов для себя не сделал.
По факту преступления в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной нормы права предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.