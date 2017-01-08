Любителя марихуаны выдал специфический запах

Как сообщает пресс-служба УМВД, на днях на «телефон доверия» межмуниципального отдела МВД России «Омутинский» поступило анонимное сообщение о том, что в одной из квартир готовят наркотическое вещество. На указанный адрес с целью проверки поступившей информации выехал участковый.