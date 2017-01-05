Сибирский Дед Мороз: Пришедших на утренник шалунов просто не узнать

Сейчас у нас, в ДК «Поиск», проходит выставка самодельных новогодних елок. 7 января определю победителя — автора лучшей работы. Это наш традиционный конкурс, он проходит в шестой раз. А не так давно у нас состоялся конкурс новогодних игровых программ «Юный Морозко». Он прошел в 12 раз. В нем принимают участие творческие тюменцы в возрасте до 18 лет. Победил Егор Глотов. Второй раз подряд его признают лучшим в данном конкурсе. Радует, что в этом конкурсе с каждым разом принимает участие все больше и больше человек.