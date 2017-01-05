Сибирский Дед Мороз: Пришедших на утренник шалунов просто не узнать

Волшебник с белой бородой продолжает радовать тюменских детей в эти дни. Новогодняя кампания стартовала еще 18 ноября. Тогда дети пришли поздравить сибирского Деда Мороза с днем рождения, и открылась его почта.
Корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru побывал в резиденции волшебника в ДК «Поиск» (улица Александра Пушкина, 10). Сибирский Дед Мороз рассказал о том, из каких регионов он получает письма, что современные дети просят в подарок и чем он занимается после праздников.
Современные дети верят в Деда Мороза?
— Да, дети верят в волшебство. В основном это ребята до 8–9 лет. Но есть и 12-летние дети, которые верят в сказку. Недавно я развозил подарки по адресам, указанным в лучших письмах. Я приехал к одной семье, и 12-летний мальчик очень тепло принял меня. Мне было приятно, что дети верят в новогоднее чудо и с нетерпением ждут Деда Мороза.
Сколько писем пришло в вашу почту в этом году?
— Поступило более 200 писем. Отрадно, что писали дети, проживающие в Тюменской области. Стоит сказать, что по одному письму поступило из Иркутска, Санкт-Петербурга и Вологды. Я обязательно отвечаю на каждое послание. У меня есть помощники, которые подписывают послания и отсылают их.
Как изменились желания детей, например, за 10 лет? Что хотят получить в подарок современные ребята?
— Все меняется из года в год. Мы живем в век компьютеризации. Сегодня многие современные дети хотят получить в подарок планшеты, ноутбуки, смартфоны и тому подобное. Но остаются ребята, которые желают получить от Деда Мороза сладкие подарки. Бывает, что мальчики просят машинки, а девочки — заморских принцесс.
А взрослые пишут письма? Что они хотят получить в подарок от Деда Мороза?
— В этом году от взрослых таких писем не поступало. А годами ранее писали, просили телевизоры, магнитофоны. В основном же родители пишут письма от имени очень маленьких детей.
Как Дед Мороз проводит праздничные дни?
— В эти дни проходят утренники в моей резиденции. Сначала мы показываем детям сказку, потом они попадают в мой тронный зал, где они читают стихи и водят хороводы. Зажигаются огни на новогодней елке. За чтение стихов дети получают сладкие подарки из моего мешка.
Стоит сказать, что 6 и 7 января — это последние дни, когда ребятишки смогут пообщаться со мной здесь. Поэтому приглашаю всех на утренники. 6 января они начнутся в 11.00 и в 14.00, а 7 января — в 11.00.
Сейчас у нас, в ДК «Поиск», проходит выставка самодельных новогодних елок. 7 января определю победителя — автора лучшей работы. Это наш традиционный конкурс, он проходит в шестой раз. А не так давно у нас состоялся конкурс новогодних игровых программ «Юный Морозко». Он прошел в 12 раз. В нем принимают участие творческие тюменцы в возрасте до 18 лет. Победил Егор Глотов. Второй раз подряд его признают лучшим в данном конкурсе. Радует, что в этом конкурсе с каждым разом принимает участие все больше и больше человек.
Сколько таких утренников проводите?
— В день устраиваем по два-три утренника.
Изменились ли стихи, которые читаю дети, их смысл?
— Нет, это одни и те же стихи. Их смысл не меняется.
Были ли какие-нибудь курьезы на утренниках?
— Такого не было. Идет волшебство, Дед Мороз не дает злу срывать утренник и украсть подарки. Во время утренников сохраняется благоприятная атмосфера. Дети всегда послушные, дисциплинированные. Что поразительно, озорники тоже становятся в круг. Бывает, на утренник приходит шалун, который любит пошуметь, а на этом мероприятии ребенка просто не узнать. Я считаю, что это чудо.
Чем занимается Дед Мороз после новогодних праздников?
— Отвечаю на письма, поскольку они продолжают приходить в течение года. Веду подготовку к новым утренникам. Ищу новый материал, пишу сценарии, обсуждаю наработки. Хочется, чтобы с каждым годом праздничные мероприятия становились интересней.