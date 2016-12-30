Православные трезвенники устроят крестный ход 1 января

Тюменцы планируют поехать от храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (улица Малышева, 28).
Как сообщается на странице реабилитационного центра «Сибирская застава» в соцсети ВКонтакте, мероприятие посвящено дню памяти Святого Мученика Вонифатия, покровителя трезвенников. По окончанию крестного хода его участников будет ждать горячий чай и свежая выпечка.
Поехать могут все неравнодушные люди, активисты церковно-общественного движения и приходские общества трезвости. Телефон для справок: 8 (3452) 45-49-45.