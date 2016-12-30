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Православные трезвенники устроят крестный ход 1 января

30 декабря 2016, 16:41
Крестный ход по городу на автобусах и личном транспорте пройдет в Тюмени 1 января. Начало — в 10.30.
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Тюмень

Тюменцы планируют поехать от храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (улица Малышева, 28).

Как сообщается на странице реабилитационного центра «Сибирская застава» в соцсети ВКонтакте, мероприятие посвящено дню памяти Святого Мученика Вонифатия, покровителя трезвенников. По окончанию крестного хода его участников будет ждать горячий чай и свежая выпечка.

Поехать могут все неравнодушные люди, активисты церковно-общественного движения и приходские общества трезвости. Телефон для справок: 8 (3452) 45-49-45.

#Новости#Крестный ход#Православные#Тюмень#Инна#Общество
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