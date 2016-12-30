Для прикрытия тюменцы взяли в нарковояж породистую собаку

За наркотиками надо было ехать в Москву. Для прикрытия Скрипников взял с собой собаку — ягдтерьера, якобы, для участия в столичной выставке собак. В Москву мужчины выехали ночью 12 ноября на Honda Civic под управлением Сердюка. В это время Мария Скрипникова переписывалась с продавцом наркотиков, уточняя адреса тайников и сообщая их супругу. Забрав из тайников наркотические средства, мужчины отправились обратно в Тюмень.