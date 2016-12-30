Для прикрытия тюменцы взяли в нарковояж породистую собаку

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2015 года Скрипников в сговоре с Сердюком заказал через интернет более 100 граммов кокаина и около 10 граммов мефедрона, а также 200 таблеток, содержащих наркотик МДМА.
За наркотиками надо было ехать в Москву. Для прикрытия Скрипников взял с собой собаку — ягдтерьера, якобы, для участия в столичной выставке собак. В Москву мужчины выехали ночью 12 ноября на Honda Civic под управлением Сердюка. В это время Мария Скрипникова переписывалась с продавцом наркотиков, уточняя адреса тайников и сообщая их супругу. Забрав из тайников наркотические средства, мужчины отправились обратно в Тюмень.
15 ноября Мария Скрипникова встретила супруга вблизи села Перевалово, который с собакой и с сумкой пересел к ней в машину. Спустя несколько минут у стационарного пункта весового контроля сотрудники наркоконтроля задержали оба автомобиля.
При досмотре обнаружена сумка, где было более 100 граммов кокаина и 200 таблеток МДМА. В кармане пуховика Скрипникова найдено около 10 граммов мефедрона. Согласно протоколу медицинского освидетельствования, Скрипников находился под воздействием кокаина.
Ему суд назначил 6 лет лишения свободы и штраф, 100 тыс. рублей, а Сердюку — 6 с половиной и штраф в том же размере. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Марию Скрипникову за пособничество осудили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.