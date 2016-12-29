Экс-глава администрации одного из МО предан суду за махинации с землей

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в деревне Пышминка после смерти хозяев остался земельный участок площадью 1100 кв.м. с ветхим домом на нем. Во избежание обрушения силами администрации старый домишко был снесен. Пустовавший земельный участок хотел по закону оформить сосед умершего, но участок оказался в собственности родственника Мосунова, который в 2005–2014 годах работал главой администрации Нижнепышминского муниципального образования, в состав которого входила деревня Пышминка.
По версии следствия, родственник обратился к Мосунову с просьбой помочь оформить в собственность приглянувшийся ему земельный участок в деревне Пышминка. Тот в просьбе не отказал и изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги, из которой следовало, что земельный участок с 1997 года принадлежит сородичу. На ее основании мужчина зарегистрировал право собственности на землю в органах Россреестра, а позже эту землю продал.
Среднерыночная стоимость участка в 2010 году составляла более 400 тысяч рублей.
О злоупотреблении стало известно в ходе проводимой прокуратурой Тюменского района проверки соблюдения земельного законодательства. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело.
Мосунов вину не признал.
Теперь ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.