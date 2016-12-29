Экс-глава администрации одного из МО предан суду за махинации с землей

По версии следствия, родственник обратился к Мосунову с просьбой помочь оформить в собственность приглянувшийся ему земельный участок в деревне Пышминка. Тот в просьбе не отказал и изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги, из которой следовало, что земельный участок с 1997 года принадлежит сородичу. На ее основании мужчина зарегистрировал право собственности на землю в органах Россреестра, а позже эту землю продал.