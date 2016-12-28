В Тюмени открыли сквер Серебряные ключи

В сквере Серебряные ключи в микрорайоне Войновка состоялось его тожественное открытие и празднование наступающего Нового года.
Жители района пришли с детьми и родителями. Громко звучала музыка и радостный смех. Здесь каждый нашел занятие по душе: ребятня с восторгом каталась на горках, бегала в лабиринтах, фотографировалась в образе Маши и Медведя, качалась на качелях, водила хороводы и танцевала под заводную музыку, а взрослые сидели в беседке, наслаждались выступлениями творческих коллективов и спортсменов, занимались физкультурой на уличных тренажерах…
Руководитель управы Восточного округа Владислав Черкашин рассказал, что идея появления этого сквера зародилась давно — более пяти лет назад:
«Это была первая встреча тогда еще нового главы администрации города Тюмени Александра Моора с жителями микрорайона Войновка, которое попросили обустроить здесь сквер. И вот, спустя пять лет мы этот наказ выполнили, и выполнили именно в таком формате, который хотели жители. Предварительно мы провели конкурсы эскизов благоустройства, в голосовании за них активно принимали участие сами жители. По эскизу, который победил, мы осуществили это благоустройство», — сказал Владислав Черкашин.
Руководитель управы отметил, что объем проделанной работы достаточно большой. Особенно много ее было с водоемом: его очистили, сделали берегоукрепление и устройство мостика.
Сквер разделен на несколько зон: игровые — для детей дошкольного и среднего школьного возраста, турниковая — для занятий воркаутом, есть уличные тренажеры. Установлена большая горка, а также бесплатный стационарный туалет. Обустроена велодорожка, система видеонаблюдения, оборудована «тревожная кнопка».
«Мы постарались учесть все пожелания жителей, и что из этого получилось, вы прекрасно видите. На мой взгляд, это достойный результат», — сказал Владислав Черкашин.