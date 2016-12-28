В Тюмени открыли сквер Серебряные ключи

«Это была первая встреча тогда еще нового главы администрации города Тюмени Александра Моора с жителями микрорайона Войновка, которое попросили обустроить здесь сквер. И вот, спустя пять лет мы этот наказ выполнили, и выполнили именно в таком формате, который хотели жители. Предварительно мы провели конкурсы эскизов благоустройства, в голосовании за них активно принимали участие сами жители. По эскизу, который победил, мы осуществили это благоустройство», — сказал Владислав Черкашин.