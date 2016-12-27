Ловившему осетров тоболяку грозит срок за браконьерство

Рыбака-нелегала доставили в дежурную часть ОМВД России по Уватскому району для дальнейшего разбирательства. По факту незаконного лова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258. 1 УК РФ — «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.