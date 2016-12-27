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Ловившему осетров тоболяку грозит срок за браконьерство

27 декабря 2016, 08:47
Жителю Тюменской области, незаконно поймавшему нескольких осетров, грозит уголовная ответственность. 50-летнего тоболяка, перевозившего в багажнике своего автомобиля «краснокнижную» рыбу, на днях задержали полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, на минувших выходных сотрудники дорожно-патрульной службы села Уват остановили для проверки один из автомобилей. В ходе досмотра машины, стражи порядка обнаружили в багажнике несколько рыб, похожи на осетров.

В ходе беседы с задержанным, полицейские выяснили, что житель Тобольска, находясь на реке Иртыш, выдолбил прорубь и с помощью донных сетей незаконно добыл свой улов.

По данным ихтиологической экспертизы, добычей мужчины стал сибирский осетр — вид рыбы, занесенный в Красную книгу и находящийся под защитой государства. Стоимость изъятой рыбы — около 15 тысяч рублей.

Рыбака-нелегала доставили в дежурную часть ОМВД России по Уватскому району для дальнейшего разбирательства. По факту незаконного лова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258. 1 УК РФ — «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Дожидаться суда тоболяк будет, находясь под подпиской о невыезде.

#Новости#Уватский район#Осетр#Браконьеры#Евгений#Происшествия
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