Ловившему осетров тоболяку грозит срок за браконьерство

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, на минувших выходных сотрудники дорожно-патрульной службы села Уват остановили для проверки один из автомобилей. В ходе досмотра машины, стражи порядка обнаружили в багажнике несколько рыб, похожи на осетров.
В ходе беседы с задержанным, полицейские выяснили, что житель Тобольска, находясь на реке Иртыш, выдолбил прорубь и с помощью донных сетей незаконно добыл свой улов.
По данным ихтиологической экспертизы, добычей мужчины стал сибирский осетр — вид рыбы, занесенный в Красную книгу и находящийся под защитой государства. Стоимость изъятой рыбы — около 15 тысяч рублей.
Рыбака-нелегала доставили в дежурную часть ОМВД России по Уватскому району для дальнейшего разбирательства. По факту незаконного лова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258. 1 УК РФ — «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Дожидаться суда тоболяк будет, находясь под подпиской о невыезде.