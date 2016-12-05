ТРЦ «Па-На-Ма» дарит подарки за покупки!

Очередной розыгрыш призов прошел в торгово-развлекательном центре «Па-На-Ма» (ул. 2-я Луговая, д. 30) в минувшее воскресенье, 4 декабря.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения ТРЦ, развернулось на первом этаже. Гостей ждала праздничная программа с выступлением шоу-балета «Флаерз», веселыми конкурсами и подарками от магазинов торгового центра.
В этот день среди тюменцев, совершивших покупки на сумму от 1500 рублей в торговом центре «Па-На-Ма», разыграли много интересных и полезных вещей. Розыгрыш проводился только среди присутствующих на мероприятии. Кому-то достались детские игрушки, тостер, чайник, утюг, микроволновая печь и другие товары бытовой техники. А кому-то посчастливилось стать обладателем смартфона, планшета, и даже телевизора.
В конце назвали имя обладателя главного приза — стиральной машины. Удача улыбнулась Андрею. За день до розыгрыша он был с семьей в магазине «Familia». На кассе мужчине рассказали об акции, действующей в торгово-развлекательном центре. «Я еще не до конца осознаю, что выиграл. Но мы надеялись, ждали до самого конца. Это наш первый выигрыш. До этого мы никогда не участвовали в подобных мероприятиях. Не верили, что можно что-то выиграть», — поделился победитель.
Валентина стала счастливой обладательницей микроволновой печи. Недавно она приобрела парфюмированную воду в магазине «Л’Этуаль». По ее словам, участвовать и выигрывать призы очень интересно. Валентина планирует принимать участие в розыгрышах от торгово-развлекательного центра и дальше.
Тюменец Ибрагим выиграл смартфон. По его словам, он второй раз выигрывает призы в ТРЦ «Па-На-Ма». Так, в первый раз удача улыбнулась ему три года назад. Тогда в «Па-На-Ме» проходило аналогичное мероприятие. «Очень рад смартфону. Не зря приехал», — признался Ибрагим.
Ближайший розыгрыш призов состоится 11 декабря, а финальный розыгрыш с праздничной программой в честь Дня Рождения ТРЦ «Па-На-Ма» пройдет 18 декабря 2016 г. Чтобы попытать удачу, необходимо совершить покупку на сумму 1500 рублей. С праздником ТРЦ «Па-На-Ма»!