ТРЦ «Па-На-Ма» дарит подарки за покупки!

В конце назвали имя обладателя главного приза — стиральной машины. Удача улыбнулась Андрею. За день до розыгрыша он был с семьей в магазине «Familia». На кассе мужчине рассказали об акции, действующей в торгово-развлекательном центре. «Я еще не до конца осознаю, что выиграл. Но мы надеялись, ждали до самого конца. Это наш первый выигрыш. До этого мы никогда не участвовали в подобных мероприятиях. Не верили, что можно что-то выиграть», — поделился победитель.