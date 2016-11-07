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Баня в круглой бане: в здании предложили оставить прежние функции

7 ноября 2016, 09:45
Выпускница кафедры «Дизайн архитектурной среды» ТюмГАСУ (ныне Тюменский индустриальный университет) Алена Колесникова предложила оставить зданию круглой бани на улице Ленина прежние функции.
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Тюмень

Выпускница кафедры «Дизайн архитектурной среды» Тюменского индустриального университета (бывший ТюмГАСУ — Прим.авт.) Алена Колесникова предложила оставить зданию круглой бани на улице Ленина прежние функции.

Проект реконструкции она представила на суд жюри всероссийского конкурса «Архитектурный образ России». В итоге, в конце октября, работе Алены Колесниковой присудили второе место в номинации «Реконструкция исторического квартала» — она поделила его с группой студентов из Курска.

«Проект заключается в том, что в бане остается прежняя функция. Но помимо этого там появляется атриум, в котором расположен бассейн. Также предлагается создать в здании спортзал и зону общепита», — рассказала Алена Колесникова корреспонденту Nashgorod.ru.

По ее словам, цель проекта заключается в создании комфортной среды для горожан, а также непосредственно для жильцов расположенных в этом районе домов и студентов Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий. «Необходимо органично реконструировать баню, наделив ее общественной функцией и спроектировать новые объемы. Согласно моему проекту, из бани предлагается сделать „Банный комплекс“ со спортивной функцией. При этом следует добавить к ней дополнительные конструкции, которые поддержат „дух конструктивизма“. На прилегающей территории предлагается возвести дополнительный учебный корпус Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий и крытую парковку. Эти объекты будут объединены общей стилистикой и все вместе составят общую авангардную композицию», — поделилась Алена Колесникова.

Автор проекта добавила, что реализовать его реально. «На вопрос о том, насколько затратной будет реконструкция круглой бани, смогут ответить инженеры-конструкторы. Могу сказать одно — вне зависимости от проекта в существующем здании необходимо укреплять или менять несущие конструкции», — заключила она.

Стоит добавить, что, согласно информации, представленной на сайте Тюменского индустриального университета, главе региона Владимиру Якушеву очень понравились проекты молодых архитекторов, особенно связанные с реконструкцией круглой бани.

Отметим, круглая баня, расположенная в начале улицы Ленина, до сих пор вызывает немало бурных обсуждений. В 2012 году здание исключили из списка памятников постановлением правительства Тюменской области. После того, как в СМИ появилась информация о возможном сносе бани, многие жители областного центра встали на защиту объекта — собирали подписи и проводили публичные акции, направленные на привлечение внимания общественности и властей к данной проблеме.

В конце 2015 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что нужно отдать здание под нужды творческой молодежи. В августе текущего года круглая баня вновь вошла в перечень выявленных объектов культурного наследия.

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