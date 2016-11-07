Баня в круглой бане: в здании предложили оставить прежние функции

По ее словам, цель проекта заключается в создании комфортной среды для горожан, а также непосредственно для жильцов расположенных в этом районе домов и студентов Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий. «Необходимо органично реконструировать баню, наделив ее общественной функцией и спроектировать новые объемы. Согласно моему проекту, из бани предлагается сделать „Банный комплекс“ со спортивной функцией. При этом следует добавить к ней дополнительные конструкции, которые поддержат „дух конструктивизма“. На прилегающей территории предлагается возвести дополнительный учебный корпус Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий и крытую парковку. Эти объекты будут объединены общей стилистикой и все вместе составят общую авангардную композицию», — поделилась Алена Колесникова.