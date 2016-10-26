Новостройки УрФО: где самые дорогие квартиры?

В Кургане из всех рассматриваемых городов — самые недорогие квадратные метры. Как утверждают эксперты рынка недвижимости, курганские застройщики с конца 2015 года ощущают спад на рынке и приспосабливаются к существующим условиям. Рынок первичного жилья здесь просел, цены на квартиры стали более доступными для покупателей, но снижаться они уже не будут, по мнению экспертов. Так, однокомнатную квартиру в Кургане можно купить в среднем за 1 млн 600 тысяч рублей, двухкомнатную — за 2 млн 500 тысяч, трехкомнатную — за 4 млн рублей.