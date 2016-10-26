nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новостройки УрФО: где самые дорогие квартиры?

26 октября 2016, 11:07
Октябрь — месяц, когда рынок недвижимости начинает оживляться. Осенью и зимой наиболее выгодно не только продавать квартиры из-за увеличения количества предложений, но и покупать их — за счет большего объема подходящих для покупателя вариантов. Где самые бюджетные, а где — неподъемно дорогие квартиры? Интернет-портал Nashgorod.ru составил рейтинг цен на недвижимость в разных городах Уральского округа.
Сюжет
Тюмень

Сразу отметим, что рассматривается стоимость жилья только в новостройках. Долевое строительство и «вторичка» в расчет не берется. Не рассматриваем так же квартиры- студии и так называемые «евродвушки» и «евротрешки».

№ 5: Курган

Фото: www.oblast45

В Кургане из всех рассматриваемых городов — самые недорогие квадратные метры. Как утверждают эксперты рынка недвижимости, курганские застройщики с конца 2015 года ощущают спад на рынке и приспосабливаются к существующим условиям. Рынок первичного жилья здесь просел, цены на квартиры стали более доступными для покупателей, но снижаться они уже не будут, по мнению экспертов. Так, однокомнатную квартиру в Кургане можно купить в среднем за 1 млн 600 тысяч рублей, двухкомнатную — за 2 млн 500 тысяч, трехкомнатную — за 4 млн рублей.

№ 4: Тюмень

В Тюменской области за девять месяцев текущего года в области построили 1 млн 31 тысяч «квадратов» жилья, а в целом за год в регионе планируется сдать 1,5 млн м2. Это на 300 тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом году.

Однако с реализацией жилья в областном центре дело обстоит хуже, чем с темпами его строительства и объемами сдачи. Риелторы отмечают, что люди охотнее вкладывают деньги в долевое строительство, поскольку строящиеся квартиры стоят дешевле квадратных метров в новостройках.

Итак, средняя стоимость однокомнатной квартиры в новом доме — 2 млн рублей, двухкомнатной — 3 млн 500 тысяч, трехкомнатной — 5 млн рублей.

№ 3: Челябинск

Ситуация на рынке жилья и цены на недвижимость в Челябинске почти не отличаются от тюменских. Только однокомнатные квартиры, за счет высокого спроса, стоят дороже на полмиллиона — 2 млн 500 тысяч. «Двушка» обойдется в 3 млн 500 тысяч, «трешка» — в 5 млн рублей.

№ 2 Екатеринбург

Рынок новостроек активно перебирается за пределы Екатеринбурга. Большинство застройщиков, выбирая территорию застройки, отдают предпочтение экологически чистым и уютным районам, где тишина и спокойствие в приоритете, что является немаловажным для будущих жильцов новых домов. Возможно, это тоже стало причиной роста цен на недвижимость. Купить однокомнатную квартиру в Екатеринбурге в среднем можно за 2 млн 800 тысяч, двухкомнатную — за 4 млн 100 тысяч, трехкомнатную — за 5 млн 800 тысяч рублей.

№ 1 Ханты-Мансийск

Возглавил рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью — Ханты-Мансийск. По словам экспертов, в этом году на рынке недвижимости Югры официально зафиксировано падение объемов строительства. Рынок первичного, вторичного жилья и коммерческой недвижимости находится в тяжелом состоянии. Мелкие строительные компании терпят банкротство, происходят слияние организаций. Из-за этого цены на квадратные метры снизились на 5–15%. С учетом снижения, средняя стоимость квартир в новостройках столицы Югры такая: однокомнатные квартиры — 3 млн, двухкомнатные — 4 млн, трехкомнатные — 5 млн 500 тысяч рублей.

Кроме этого, рейтинг самых дорогих квартир УрФО и столица ЯНАО — город Салехард. Объемы ввода жилья здесь не такие большие, как, например, в Екатеринбурге, однако цены такие же высокие, как и в Ханты-Мансийске.

#Новости#Курганская область#Челябинск#Цены на жилье#Екатеринбург#Ханты-Мансийск#УрФО#Тюмень#Недвижимость#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25