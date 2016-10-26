Новостройки УрФО: где самые дорогие квартиры?

Сразу отметим, что рассматривается стоимость жилья только в новостройках. Долевое строительство и «вторичка» в расчет не берется. Не рассматриваем так же квартиры- студии и так называемые «евродвушки» и «евротрешки».
№ 5: Курган
Фото: www.oblast45
В Кургане из всех рассматриваемых городов — самые недорогие квадратные метры. Как утверждают эксперты рынка недвижимости, курганские застройщики с конца 2015 года ощущают спад на рынке и приспосабливаются к существующим условиям. Рынок первичного жилья здесь просел, цены на квартиры стали более доступными для покупателей, но снижаться они уже не будут, по мнению экспертов. Так, однокомнатную квартиру в Кургане можно купить в среднем за 1 млн 600 тысяч рублей, двухкомнатную — за 2 млн 500 тысяч, трехкомнатную — за 4 млн рублей.
№ 4: Тюмень
В Тюменской области за девять месяцев текущего года в области построили 1 млн 31 тысяч «квадратов» жилья, а в целом за год в регионе планируется сдать 1,5 млн м2. Это на 300 тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом году.
Однако с реализацией жилья в областном центре дело обстоит хуже, чем с темпами его строительства и объемами сдачи. Риелторы отмечают, что люди охотнее вкладывают деньги в долевое строительство, поскольку строящиеся квартиры стоят дешевле квадратных метров в новостройках.
Итак, средняя стоимость однокомнатной квартиры в новом доме — 2 млн рублей, двухкомнатной — 3 млн 500 тысяч, трехкомнатной — 5 млн рублей.
№ 3: Челябинск
Ситуация на рынке жилья и цены на недвижимость в Челябинске почти не отличаются от тюменских. Только однокомнатные квартиры, за счет высокого спроса, стоят дороже на полмиллиона — 2 млн 500 тысяч. «Двушка» обойдется в 3 млн 500 тысяч, «трешка» — в 5 млн рублей.
№ 2 Екатеринбург
Рынок новостроек активно перебирается за пределы Екатеринбурга. Большинство застройщиков, выбирая территорию застройки, отдают предпочтение экологически чистым и уютным районам, где тишина и спокойствие в приоритете, что является немаловажным для будущих жильцов новых домов. Возможно, это тоже стало причиной роста цен на недвижимость. Купить однокомнатную квартиру в Екатеринбурге в среднем можно за 2 млн 800 тысяч, двухкомнатную — за 4 млн 100 тысяч, трехкомнатную — за 5 млн 800 тысяч рублей.
№ 1 Ханты-Мансийск
Возглавил рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью — Ханты-Мансийск. По словам экспертов, в этом году на рынке недвижимости Югры официально зафиксировано падение объемов строительства. Рынок первичного, вторичного жилья и коммерческой недвижимости находится в тяжелом состоянии. Мелкие строительные компании терпят банкротство, происходят слияние организаций. Из-за этого цены на квадратные метры снизились на 5–15%. С учетом снижения, средняя стоимость квартир в новостройках столицы Югры такая: однокомнатные квартиры — 3 млн, двухкомнатные — 4 млн, трехкомнатные — 5 млн 500 тысяч рублей.
Кроме этого, рейтинг самых дорогих квартир УрФО и столица ЯНАО — город Салехард. Объемы ввода жилья здесь не такие большие, как, например, в Екатеринбурге, однако цены такие же высокие, как и в Ханты-Мансийске.