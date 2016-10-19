Без денег и без квартиры: тюменская семья осталась на улице «за долги»

«Атмосфера спешки и психологическое давление не позволили мужу прочитать документы, не говоря уже об их внимательном изучении, — говорит Ольга Чернова, — В результате оказалось, что кооператив установил кабальные условия — неустойка в 20 процентов от суммы за каждый месяц просрочки. Не заплатив один раз вовремя, заемщик оказывается в долговой яме, а долг растет. В итоге люди узнают, что их квартира, поскольку заем был под нее, продана с торгов».