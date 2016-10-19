Без денег и без квартиры: тюменская семья осталась на улице «за долги»

Накануне корреспондент интернет-портала NashGorod.ru встретился с Черновыми. «В 2005 году наша семья решила перебраться в областной центр из Бердюжского района. Мы решили приобрести квартиру в Тюмени, не менее 50 квадратов, финансы тогда позволяли. Об этой компании, кооперативе ПИК „Наш город“, мы узнали из рекламы и обратились к ним. По договору, заключенному между кооперативом и моим мужем Валерием, компания должна была в течение шести месяцев предоставить нам квартиру с черновой отделкой», — рассказала Ольга Чернова.
По условиям договора кооператив обязался приобрести одно- или двухкомнатную квартиру в новостройках с черновой отделкой за 800 000 рублей, при условии взноса в 50 процентов от указанной суммы. То, что обязательства по оплате Черновы выполнили, подтверждается квитанциями.
Однако в оговоренный срок квартиры Черновы так и не дождались и стали искать жилье уже самостоятельно. «Через агенство муж подыскал квартиру, малосемейку в 28 квадратов по улице Газовиков», — рассказала Чернова. Однако дальнейшие события стали развиваться более, чем странно. После регистрации приобретенной квартиры сотрудница кооператива изъяла у Валерия Чернова договор от 2005 года. Мужчине предложено было подписать ряд документов, среди которых оказался договор целевого займа, обеспеченного залогом.
Руководство жилищного кооператива не выполнило свои обязательства, но не только не вернула Черновым деньги, внесенные на постройку жилья, более того — купленную однокомнатную квартиру кооператив перевел в собственность и продал. И с 2014 года семья остается без крыши над головой, кочуя по квартирам родственников и друзей.
«Атмосфера спешки и психологическое давление не позволили мужу прочитать документы, не говоря уже об их внимательном изучении, — говорит Ольга Чернова, — В результате оказалось, что кооператив установил кабальные условия — неустойка в 20 процентов от суммы за каждый месяц просрочки. Не заплатив один раз вовремя, заемщик оказывается в долговой яме, а долг растет. В итоге люди узнают, что их квартира, поскольку заем был под нее, продана с торгов».
Хотя Валерий Чернов и внес в виде паевых взносов 90 процентов от стоимости приобретенной квартиры, председатель кооператива в феврале 2009 года исключил его из членов ПИК. При этом внесенные платежи Чернову так и не были возвращены. А потом в устав кооператива были внесены изменения и компания стала называться «Наш город — строим вместе».
«Искусственно создав „задолженность“, председатель ПИК воспользовался тем, что квартиры находятся в залоге и завладел нашим имуществом», — уверена Ольга Чернова. А в 2009 году кооператив подал на Чернова в суд. 16 января 2013 года было судом было вынесено решение о выселении, которое и произошло 23 сентября 2014 года: «Так наша семья из шести человек, в том числе трое несовершеннолетних детей, осталась на улице».
С тех пор Ольга Чернова и ее старшая дочь обивают пороги прокуратуры, полиции и следственного комитета с заявлениями о случившемся мошенничестве, но безрезультатно. В поисках защиты Ольга побывала на личном приеме в генеральной прокуратуре, в столице, после чего направила повторное заявление в прокуратуру Тюменской области. Не помогло даже вмешательство депутата Тюменской областной думы Тамары Казанцевой. На депутатские запросы и следственный комитет и прокуратура ответила, что нарушений нет.