Что тюменцы ищут на рынках в октябре?

А вот у продавца Азера, работающего на Центральном рынке, другое мнение на этот счет. Он рекомендует обратить внимание на некоторые позиции. «Советую брать хурму. Вот знаменитый „королек“. Хурма полезна тем, что богата йодом. В данное время нужно брать насыщенные витаминами фрукты и овощи, чтобы потом принимать меньше лекарственных препаратов. Много полезного содержится в гранате и винограде. Гранат — это отдельная тема. Самый хороший — тот, что привезен из Азербайджана. Лучше азербайджанского граната в мире не найти. Покупатели способны отличить его по вкусу, даже если в одной тарелке смешать зерна азербайджанского и привезенного из какого-либо другого места. Просят продать азербайджанский», — поделился он.