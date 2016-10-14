Что тюменцы ищут на рынках в октябре?

Дело близится к зиме. Пора делать запасы и наедаться богатыми витаминами фруктами. Корреспондент Nashgorod.ru решил выяснить у продавцов, на какие продукты тюменцы обращают внимание в этом сезоне.
Торговец Петр, расположившийся возле здания Тюменского рынка, рассказал, что сейчас горожане охотно берут капусту, картофель, морковь, мясо. Все это запасы на зиму. Фруктов покупают меньше. «Да, их берут. Но нет людей, которые бы питались ими каждый день. Я считаю, потреблять фрукты достаточно два раза в неделю», — заключил он.
А вот у продавца Азера, работающего на Центральном рынке, другое мнение на этот счет. Он рекомендует обратить внимание на некоторые позиции. «Советую брать хурму. Вот знаменитый „королек“. Хурма полезна тем, что богата йодом. В данное время нужно брать насыщенные витаминами фрукты и овощи, чтобы потом принимать меньше лекарственных препаратов. Много полезного содержится в гранате и винограде. Гранат — это отдельная тема. Самый хороший — тот, что привезен из Азербайджана. Лучше азербайджанского граната в мире не найти. Покупатели способны отличить его по вкусу, даже если в одной тарелке смешать зерна азербайджанского и привезенного из какого-либо другого места. Просят продать азербайджанский», — поделился он.
Здесь же, на Центральном рынке, продавец Раиса рассказала о том, как изменились предпочтения тюменцев со сменой сезона. «За лето народ соскучился по холодцу. Сейчас стали брать для его приготовления свиные ножки. Стали больше покупать сала. Начали брать больше мяса — и свинины, и говядины — для приготовления фарша для пельменей», — поделилась она.
А продавец Наталья отметила, что в настоящее время люди стали активно скупать продукцию в рыбном отделе, в котором она работает на Центральном рынке. В фаворитах у горожан — горбуша, камбала, скумбрия, морской окунь, муксун, ряпушка, пелядь.
Продавец Тамран, работающий на рынке «Солнечный», рассказал о том, что тюменцы больше всего покупают в его отделе. Горожан привлекают знаменитые абхазские мандарины — они сочные и сладкие. На ура идут виноград, привезенный из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, а также гранаты из Узбекистана. Ну, и овощи берут как обычно.