Православные активисты обвинили тюменские власти в разграблении церковных святынь

Поводом для беспокойства общественницы стал аукцион, проведенный городскими властями в августе этого года. Сейчас Александра Кудрявцева требует проверить законность продажи здания по адресу Ленина, 41. Некоторое время назад именно в этом здании размещался городской департамент имущественных отношений, а до 1917 года — церковно-приходская школа.
Как сообщает директор «Отчего дома», здание «является имуществом религиозного назначения и входит в единый церковный комплекс с памятником, имеющем высшую форму защиты — объектом культурного наследия федерального значения Церковью Нерукотворного образа Христа Спасителя, Спасским храмом. Здания комплекса объединяет единая историко- культурная среда обитания и единая исторически сложившаяся церковная территория».
В августе здание с земельным участком было продано на аукционе. Как сообщает городской департамент имущественных отношений, цена продажи — 56 388 000 рублей. Победитель аукциона — ЗАО «Аксон».
Именно это возмутило Александру Кудрявцеву. Общественница опирается на Федеральные законы № 327 и № 171, говорящие о том, что «объекты религиозного значения передаются религиозным организациям безвозмездно и исключительно в собственность».
Однако, как отмечают в городской администрации, тот факт, что здание образует единый комплекс с церковью Нерукотворного образа Христа Спасителя, документально не подтвержден. Это признает и назначенный недавно тобольским митрополитом настоятель Спасской церкви протоирей Михаил Безукладников: «Когда-то, еще в дореволюционное время, весь этот участок был огорожен — то есть, храм, приходская школа и дом причта находились в одной ограде. Но в советские времена церковь была от государства отделена, а церковное имущество изымалось, и документы, к сожалению, не сохранились. Однако во всех клировых ведомостях воскресная школа все-таки упоминается. В них отмечается, что это здание принадлежит храму, но его местоположение, конкретный адрес, нигде не уточняется».
Документов, подтверждающих, что именно в этом здании стояли школьные парты, сегодня нет. «Сейчас мы пытаемся найти хоть какие-то подтверждения этому, сделали запрос о границах земли церковного комплекса в тобольский архив», — рассказывает отец Михаил.
Напомним, что земля вокруг Спасского храма не в первый раз становится предметом возмущения общественников. В 2012 году по их информации, рядом с храмом планировалось построить отель «Мариотт». Территория памятника была приобщена к смежному участку, подготовленному для высотного коммерческого строительства. Однако районный суд Тюмени признал незаконным постановление департамента имущественных отношений «Об утверждении границ земельного участка под жилой дом и территорию, необходимую для его использования по адресу: Тюмень, ул. Челюскинцев, 42».
Пока что остается неопределенной и дальнейшая судьба самой Спасской церкви. Сегодня в стенах храма, построенного в 1819 году и являющегося памятником архитектуры под особой охраной государства, продолжают храниться музейные фонды. Пока что в здание не пускают даже настоятеля, однако отец Михаил надеется, что вскоре ситуация изменится и историческая справедливость восторжествует.