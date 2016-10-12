Православные активисты обвинили тюменские власти в разграблении церковных святынь

Однако, как отмечают в городской администрации, тот факт, что здание образует единый комплекс с церковью Нерукотворного образа Христа Спасителя, документально не подтвержден. Это признает и назначенный недавно тобольским митрополитом настоятель Спасской церкви протоирей Михаил Безукладников: «Когда-то, еще в дореволюционное время, весь этот участок был огорожен — то есть, храм, приходская школа и дом причта находились в одной ограде. Но в советские времена церковь была от государства отделена, а церковное имущество изымалось, и документы, к сожалению, не сохранились. Однако во всех клировых ведомостях воскресная школа все-таки упоминается. В них отмечается, что это здание принадлежит храму, но его местоположение, конкретный адрес, нигде не уточняется».