«Зданию уездного училища — быть!»: тюменцы против сноса дома на Семакова, 10

«Радует, что в Тюмени есть много неравнодушных граждан, — говорит тюменский архитектор, автор петиции против сноса дома на Семакова, 10 Екатерина Журавлева. — Мне, как архитектору, тем более не безразлично — кому как не нам защищать наследие наших коллег. Проблема в городе действительно существует. Городская верхушка сама себе противоречит — пытается прокачать город в туристическом плане и тут же искореняет все объекты, представляющие его интересную историю. Всегда можно найти компромиссные решения и это подобный случай. Город может быть одновременно историческим и современным. В этом компромиссе и заключается весь прогресс».