«Зданию уездного училища — быть!»: тюменцы против сноса дома на Семакова, 10

Тюменцы подписывают петицию против сноса дома № 10 по улице Семакова, памятника федерального значения. Это здание планируется снести в связи с масштабной реконструкцией корпусов Тюменского госуниверситета.
За полдня петиция, адресованная губернатору Тюменской области, набрала около 30 подписей. Активисты уверены, что со временем голосов против сноса первого в городе здания уездного училища будет намного больше.
Документальными источниками установлено: данный объект принадлежит к числу наиболее ранних каменных общественных строений Тюмени, имеет богатую историю.
Дом на Семакова, 10 — это первое в городе здание уездного училища, построенное в 1853 году специально для нужд учебного заведения видным тюменским купцом, благотворителем, городским головой Кондратием Кузьмичом Шешуковым на собственные средства. В декабре 1857 года именно в этом училищном доме состоялось первое театральное представление, с которого ведет свое летоисчисление тюменский драматический театр. В 1859 году именно это здание посещал с инспекторскими проверками знаменитый русский писатель, сказочник Пётр Павлович Ершов.
В тексте петиции говорится:
«Общественность бьет тревогу — бывшее уездное училище, старейшее здание учебного заведения в Тюмени, единственный тюменский дом, связанный с именем автора легендарного произведения „Конёк-Горбунок“ — планируется под снос (!) в связи с масштабной реконструкцией корпусов Тюменского госуниверситета, в пользовании и на территории которого находится. Ситуация осложняется тем, что здание не имеет охранного статуса объекта культурного наследия. Недавно выяснился доселе скрытый факт наличия государственной историко-культурной экспертизы: историко-культурная экспертиза, проведенная в 2014 году по заказу университета экспертом В. Жоминым<…> предсказуемо цинично не признала этот объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, памятником. И, несмотря на отсутствие какого-либо официального решения госструктур по данному вопросу, путь к зачистке территории исторического центра для строительства новых университетских корпусов с подземным паркингом, по мнению гуманитарного заказчика, разработчиков проекта — стал свободен! Судя по техзаданию на проектирование, скромный исторический дом не вписался в амбициозные планы вуза по продвижению в сотню лучших вузов России и оказался ненужной помехой на капитальном, соответствующем будущему статусу, обустройстве в историческом центре».
Напомним, что в течение нескольких лет союз архитекторов и горожане боролись за сохранение круглой бани на улице Ленина. В результате сооружению вернули статус памятника архитектуры. Кроме этого, уже не первый год в областном центре ведутся споры о возможном сносе соседнего здания с домом по Семакова, 10 — Института филологии и журналистики на улице Республики.
«Радует, что в Тюмени есть много неравнодушных граждан, — говорит тюменский архитектор, автор петиции против сноса дома на Семакова, 10 Екатерина Журавлева. — Мне, как архитектору, тем более не безразлично — кому как не нам защищать наследие наших коллег. Проблема в городе действительно существует. Городская верхушка сама себе противоречит — пытается прокачать город в туристическом плане и тут же искореняет все объекты, представляющие его интересную историю. Всегда можно найти компромиссные решения и это подобный случай. Город может быть одновременно историческим и современным. В этом компромиссе и заключается весь прогресс».
Общественность направила в госорган заявления на включение здания уездного училища, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
«Согласно требованиям закона должна быть проведена повторная государственная историко-культурная экспертиза, проектные работы должны быть остановлены», — резюмируют авторы петиции.