Как стать большим и сильным: редакция Nashgorod.ru пыталась влезть на турник

Турник и брусья, пожалуй, действительно самые универсальные приспособления для тренировок. Хочешь тренированные плечи и руки? Занимайся на турниках. Хочешь укрепить связки и сухожилия? Опять же — турники и брусья в помощь. Хочешь проработать рельеф и скинуть лишний вес? Снова без турников и брусьев не обойтись. Даже наращивать мышечную массу тоже можно при помощи турников и брусьев — работай не с собственным весом, а с отягощением и все получится. Была бы нужная мотивация, желание и навык. Единственное, пожалуй, в чем турник не поможет — это накачать мощные ноги. Впрочем, на начальном этапе этого и не требуется — вполне достаточно и обычных приседаний.