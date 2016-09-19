Наблюдатель на выборах усомнился высокой явке в Тюмени

— Хотелось бы отметить, что выборы были организованы на высоком уровне. Я лично посетил 11 избирательных участков 185 округа. В целом, количество избирателей составляло от 400 до двух тысяч. Настроение избирателей было прекрасным, не было недовольных. Это, конечно, связано с экономическим состоянием региона и города Тюмени. Посещая экскурсию, я хотел бы отметить, что город очень чистый, дороги, здания в прекрасном состоянии, — прокомментировал он. — Я также общался непосредственно с избирателями, и они также очень хорошо отзывались о работе властей. Наверное, выборы в чем-то схожи с Республикой Казахстан. Каких-либо замечаний по организации мной не было выявлено. Хотелось бы дополнительно отметить явку: в течение первых трех часов она превышала двадцать процентов. То есть люди были настроены на голосование. Поэтому хотелось бы поздравить всех с проведением самых демократичных выборов. Меня поразило, например, что все наблюдатели могли подходить к комиссии во время подсчета голосов, и никаких помех не было.