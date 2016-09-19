Наблюдатель на выборах усомнился высокой явке в Тюмени

В Тюмени на момент закрытия проголосовало 78,37% избирателей (в абсолютном значении 395 508 человек). Областная столица таким образом также поставила рекорд посещаемости на выборах, ранее в городе набиралось не более 30–35 процентов голосов, отметил Игорь Халин на вопрос гражданского активиста Юрия Рябцева.
Напомним, на выборах работало также 13 международных наблюдателей: трое из них — от миссии сотрудничества СНГ, еще десять — наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Судя по всему, они также остались довольны организацией процесса голосования.
Руководитель миссии СНГ, секретарь маслихата Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, Владимир Бубенко отметил отличные условия для организации работы миссии.
— Хотелось бы отметить, что выборы были организованы на высоком уровне. Я лично посетил 11 избирательных участков 185 округа. В целом, количество избирателей составляло от 400 до двух тысяч. Настроение избирателей было прекрасным, не было недовольных. Это, конечно, связано с экономическим состоянием региона и города Тюмени. Посещая экскурсию, я хотел бы отметить, что город очень чистый, дороги, здания в прекрасном состоянии, — прокомментировал он. — Я также общался непосредственно с избирателями, и они также очень хорошо отзывались о работе властей. Наверное, выборы в чем-то схожи с Республикой Казахстан. Каких-либо замечаний по организации мной не было выявлено. Хотелось бы дополнительно отметить явку: в течение первых трех часов она превышала двадцать процентов. То есть люди были настроены на голосование. Поэтому хотелось бы поздравить всех с проведением самых демократичных выборов. Меня поразило, например, что все наблюдатели могли подходить к комиссии во время подсчета голосов, и никаких помех не было.
Юрий Рябцев, работавший наблюдателем в участковой избирательной комиссии № 2951, в свою очередь также поблагодарил главу Облизбиркома за хорошую организацию выборов, однако, усомнился в столь высокой явке по городу Тюмени.
— Хочу присоединиться к словам вашего коллеги по поводу уровня подготовки. Хотел бы отметить, что достаточно высокая степень свободы для наблюдателей была предоставлена членами избирательной комиссии. Вполне возможно, что это имеет место в связи с моей персоной. Тем не менее, я обращался в ОВД по вызову наряда, я обратился к представителям ОБСЕ, которые тоже посетили данный участок. Вероятно, благодаря их присутствию явка избирателей составила 61 процент, по сравнению с близлежащими участками и в целом данными Восточного округа по явке в 78 процентов, — поделился наблюдениями Рябцев. — Хотелось бы отметить, что на тех участках, где наблюдатели проявили принципиальность и последовательность, в частности, на участке № 2273, явка составила не более 54 процентов. В то время как в Центральном округе она также была на уровне 78 процентов. Дайте пояснение, почему явка на таких участках в отличие от хвалебной была на 15 процентов ниже?
— Все это легко подтверждается протоколами заседаний участковых комиссий и списками избирателей. Явку легко проверить и, конечно, такая работа будет проделана, — отвечал Игорь Халин. — Вы лучше напомните, когда у нас в областном центре явка поднималась выше 50 процентов. А такая картина, я считаю, нормальна: где-то больше, где-то меньше. Я был на своем избирательном участке на Красных Зорь в 16 часов вечера, народ все еще активно шел голосовать. Поэтому я бы не связывал явку с принципиальностью наблюдателей. Мне уже задавали этот вопрос во время пресс-конференции во время дня голосования, только тогда называли расхождение в 30 процентов. Кроме заявления от вас, больше не было никаких заявлений на этот счет.
Во время единого дня голосования также было подано в общей сложности 11 жалоб на нарушения. Большая их часть от партии КПРФ, представителям которой пришлось пообщаться с полицией в день голосования.
Тюменский журналист Ростислав Журавлев, который присутствовал в штабе коммунистов во время подсчета голосов, сегодня предоставил главе Облизбиркома пачку из десяти копий протоколов заседания с различных УИКов. Все они были заполнены с нарушениями: где-то была проставлена печать соседнего участка, где-то не были заполнены данные об участке, либо не отражены жалобы. В таком виде протоколы предлагали на подпись наблюдателям.
— Хотелось бы спросить: можно ли данные экземпляры считать как таковыми копиями? Сколько из данных документов можно признать легитимными, чтобы теоретически оспорить результаты? И как быть наблюдателям? Они в большинстве своем не имеют специального юридического образования, им трудно разобраться, что они подписывают, — обратился Журавлев к главе Облизбиркома.
— Это большая проблема. Хотелось бы сказать, что данные в систему ГАС-выборы вносятся, но протоколы мы еще только начали принимать. Поэтому по городу мы будет принимать протоколы отдельно и проверять каждый — это я вам обещаю, — прокомментировал Халин. — А что касается документов, согласитесь, сложно их воспринимать в таковом качестве, если нет ни адреса, ни участка. Будем смотреть. Десять протоколов — будет десять проверок. Это я вам точно обещаю.
Также руководитель Облизбиркома заинтересовался случаем с препятствованием работе журналиста Nashgorod.ru на избирательном участке № 2070, хотя выразил сожаление, что он обратился напрямую в полицию, а не написал жалобу в Облизбирком. Будем следить за развитием событий.