Цены на жилье скоро начнут расти

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, сегодня на рынке недвижимости наблюдается стабилизация, за которой рано или поздно последует оживление. На этом фоне значительно меньший объем ввода жилья приведет к снижению предложения, и, соответственно, росту стоимости квартир.
Напомним, что в августе этого года президент Владимир Путин призвал россиян не откладывать оформление ипотеки.
На текущий момент сложился оптимальный баланс между еще достаточно низкой ценой жилья и уже упавшими ипотечными ставками, пояснил Греф. Напомним, что в начале августа на встрече с Владимиром Путиным руководитель Сбербанка спрогнозировал снижение ипотечных ставок начиная с четвертого квартала текущего года. Он добавил, что более выгодные условия по кредитам будут сведены на нет ростом цен на квартиры.