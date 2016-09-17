Цены на жилье скоро начнут расти

На текущий момент сложился оптимальный баланс между еще достаточно низкой ценой жилья и уже упавшими ипотечными ставками, пояснил Греф. Напомним, что в начале августа на встрече с Владимиром Путиным руководитель Сбербанка спрогнозировал снижение ипотечных ставок начиная с четвертого квартала текущего года. Он добавил, что более выгодные условия по кредитам будут сведены на нет ростом цен на квартиры.