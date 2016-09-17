Невыездных должников в Тюменской области стало больше

Число жителей Тюменской области, которые не могут выехать за границу из-за долгов, составляет 14 790 человек. Как сообщает региональная служба судебных приставов, это на 12 процентов больше, чем за тот же период 2015 года.