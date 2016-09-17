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Невыездных должников в Тюменской области стало больше

17 сентября 2016, 09:01
Число жителей Тюменской области, которые не могут выехать за границу из-за долгов, составляет 14 790 человек. Как сообщает региональная служба судебных приставов, это на 12 процентов больше, чем за тот же период 2015 года.

В общей сложности тюменцы задолжали 12 млрд рублей, из них за неуплату алиментов — 343 млн. В связи с применением данной меры принудительного исполнения должниками оплачено 610 млн. руб., из них по алиментам 13 млн рублей.

Временные ограничения на выезд из России регламентирует ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Данная статья предусматривает, что при неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта или являющимся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации.

Ограничения на выезд к должникам применяются судебными приставами-исполнителями с 2007 года и уже доказали свою эффективность. Как правило, после вынесения постановления об ограничении права выезда за пределы РФ должники тут же находят средства и погашаются долги.

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