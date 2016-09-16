В тюменской школе с потолка обвалилась штукатурка

Тюменцы разместили в социальных сетях фотографию из городской школы № 30. На снимке видно, что в коридоре осыпалась штукатурка с потолка.
Как выяснилось, произошло это еще 12 сентября. Пользователь форума NashGorod.ru написал: «Кто знает, подскажите, в какие колокола еще нужно бить чтобы на школу, наконец, обратили, внимание?! В опасности здоровье и жизни детей!».
В свою очередь, директор школы Елена Анищенко сообщила корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru, что потолок на головы никому он не падал. Сотрудники школы вовремя заметили, что подвесной потолок провис. Чтобы демонтировать этот участок потолка, место работ огородили, при чем в тот момент в помещении находись только рабочие. А возмутившую горожан фотографию сделали позднее.
«Сейчас косметический ремонт уже завершен», — рассказала директор. Кроме того, по словам руководителя учебного заведения, на этой неделе в школе побывал глава городской администрации, поручивший составить сметную документацию на ремонт.
Отметим, что здание школы, находящейся по адресу Московский тракт, 22, построено в 1958 году. Капитального ремонта в этом строении не проводилось, однако по имеющейся информации, он может быть проведен уже в следующем году.