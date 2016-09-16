В тюменской школе с потолка обвалилась штукатурка

В свою очередь, директор школы Елена Анищенко сообщила корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru, что потолок на головы никому он не падал. Сотрудники школы вовремя заметили, что подвесной потолок провис. Чтобы демонтировать этот участок потолка, место работ огородили, при чем в тот момент в помещении находись только рабочие. А возмутившую горожан фотографию сделали позднее.