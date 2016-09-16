ТОП-3: новое об аквапарке, дедушка вышел из комы, история жильцов «Пятого квартала»

Тюменский аквапарк, строительство которого в настоящее время ведется неподалеку от зоны отдыха Заречных микрорайонов, станет универсальным комплексом для семейного отдыха. Помимо водных горок и бассейнов для разных возрастных аудиторий в проекте предусмотрен комплекс бань, подогреваемое минеральное озера, а также гостиница на 180 номеров. Одной из главных особенностей тюменского аквапарка станет так называемая зона лагуны. Там будет бассейн-релакс с гидромассажными установками, большой пальмовый оазис, лежаки, минеральные ванны и различные тематические сауны. Еще одна интересная деталь — в аквапарке будет панорамное остекление от пола до потолка с отличным видом на реку Туру. Предполагается, что аквапарк откроется в мае 2018 года. Разработчики проекта обещают установить гибкую ценовую политику в отношении билетов.
Горожане продолжают обсуждать резонансное ДТП, произошедшее на улице Республики на прошлой неделе. Напомним, из автобуса, начавшего движение с открытыми дверьми, выпали двое пожилых пассажиров. Одна из пострадавших, 88-летняя женщина позже скончалась в больнице от полученных травм. На днях стало известно, что второй пенсионер вышел из комы, его состояние улучшилось. Врачи ОКБ-2 говорят о положительном прогнозе, однако, учитывая возраст и тяжесть травмы, восстановление будет длительное. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Новость о том, что пожилой пациент вышел из комы, набрала на сайте NashGorod.ru около 4 тысяч просмотров.
На третьем месте в рейтинге самых популярных материалов — история жильцов одного из тюменских жилых комплексов — «Пятый квартал». Они обратились в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru, утверждая, что квартиры на первом этаже их дома были переведены в нежилые помещения без их ведома. Выяснилось, что жильцы дома получили уведомление, в котором говорилось, что согласие на перевод жилых помещений в нежилые собственники дали единогласно во время собраний жильцов. «Никаких собраний не проводилось, в том числе и по поводу получения разрешения на перевод жилых помещений в нежилые, с вытекающими последствиями — обустройства входной группы и использование наших парковочных мест. Тем более, что нам самим не хватает парковок, — сообщил представитель инициативной группы микрорайона. Жильцы дома намерены бороться за свои права и доказать, что их подписи в документах подделаны. У текста почти 3,8 тысяч просмотров.
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