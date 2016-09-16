ТОП-3: новое об аквапарке, дедушка вышел из комы, история жильцов «Пятого квартала»

На третьем месте в рейтинге самых популярных материалов — история жильцов одного из тюменских жилых комплексов — «Пятый квартал». Они обратились в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru, утверждая, что квартиры на первом этаже их дома были переведены в нежилые помещения без их ведома. Выяснилось, что жильцы дома получили уведомление, в котором говорилось, что согласие на перевод жилых помещений в нежилые собственники дали единогласно во время собраний жильцов. «Никаких собраний не проводилось, в том числе и по поводу получения разрешения на перевод жилых помещений в нежилые, с вытекающими последствиями — обустройства входной группы и использование наших парковочных мест. Тем более, что нам самим не хватает парковок, — сообщил представитель инициативной группы микрорайона. Жильцы дома намерены бороться за свои права и доказать, что их подписи в документах подделаны. У текста почти 3,8 тысяч просмотров.