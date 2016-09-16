Попался с коноплей — угодил в колонию на три года

Боталов освободился из мест лишения свободы 15 апреля 2015 года, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотических средств. На путь исправления тюменец не встал и уже днем 15 июля 2016 года совершил аналогичное преступление.
«Он на поле вблизи дома № 77 по улице Тимофея Чаркова нарвал пакет дикорастущей конопли, которая содержала наркотическое средство — марихуана. Это увидели проезжающие мимо сотрудники полиции. Боталов был задержан, а зелье, содержащее более 420 граммов марихуаны, изъято», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Боталов по решению суда был заключен под стражу. Суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.