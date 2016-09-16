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Попался с коноплей — угодил в колонию на три года

16 сентября 2016, 11:07
В Тюмени осужден 33-летний Евгений Боталов, которого этим летом задержали с пакетом конопли. Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотическое средство, совершенное в крупном размере).
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Тюмень

Боталов освободился из мест лишения свободы 15 апреля 2015 года, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотических средств. На путь исправления тюменец не встал и уже днем 15 июля 2016 года совершил аналогичное преступление.

«Он на поле вблизи дома № 77 по улице Тимофея Чаркова нарвал пакет дикорастущей конопли, которая содержала наркотическое средство — марихуана. Это увидели проезжающие мимо сотрудники полиции. Боталов был задержан, а зелье, содержащее более 420 граммов марихуаны, изъято», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Боталов по решению суда был заключен под стражу. Суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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