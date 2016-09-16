Незаконный слив навоза «засек» квадрокоптер

Так, арендатор участка ООО «Земресурс» еще в феврале был признан виновным в административном правонарушении. Тогда собственник отделался минимальным наказанием — штрафом 10 тысяч рублей. Во время проведения новой проверки было установлено, что собственник не прекратил свои действия. В данный момент Управлением Россельхознадзора проводится административное расследование.