Незаконный слив навоза «засек» квадрокоптер

С помощью квадрокоптера сотрудники Россельхознадзора находят нарушения. Использование новых технологий позволяет проводить проверки на территории огражденных объектов. Видеоматериалы, отснятые с помощью квадрокоптера на месте нарушения, являются весомым доказательством вины как при оформлении предписания, так и при судебных разбирательствах.
Как сообщает пресс-служба Управления, «вооружившись» квадрокоптером, специалисты выявили скрытую от глаз территорию, используемую для слива навозной жижи. Кроме того, возможность проведения съемок с высоты птичьего полета позволила провести обследование земельного участка сельхозназначения в Тюменском районе. Инспекторам удалось зафиксировать факт уничтожения плодородного слоя почвы, а также незаконную разработку карьеров.
Так, арендатор участка ООО «Земресурс» еще в феврале был признан виновным в административном правонарушении. Тогда собственник отделался минимальным наказанием — штрафом 10 тысяч рублей. Во время проведения новой проверки было установлено, что собственник не прекратил свои действия. В данный момент Управлением Россельхознадзора проводится административное расследование.