Грабитель не только отобрал деньги и телефон, но и кроссовками не побрезговал

«Со слов задержанного, он, применив насилие, открыто похитил у потерпевшего деньги, сотовый телефон, кроссовки и документы на общую сумму более 26 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.