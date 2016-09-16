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Грабитель не только отобрал деньги и телефон, но и кроссовками не побрезговал

16 сентября 2016, 16:54
На днях в Тюмени задержали грабителя, который оставил свою жертву не только без денег, телефона и документов, но и без кроссовок. Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Тюмень

Утром 12 сентября в отдел полиции № 7 позвонил 24-летний тюменец, в отношении которого было совершено преступление. К звонившему для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции составили ориентировку и наметили возможные пути отхода злоумышленника. Вскоре подозреваемого удалось задержать. Им оказался житель Тюмени 1993 года рождения.

«Со слов задержанного, он, применив насилие, открыто похитил у потерпевшего деньги, сотовый телефон, кроссовки и документы на общую сумму более 26 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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