Девушка привела кавалера домой, а он связал ее и забрал деньги

«На днях тюменка на специализированном сайте в интернете познакомилась с мужчиной. После непродолжительной переписки он предложил встретиться, и девушка пригласила его к себе домой. Оказавшись в квартире, новый знакомый связал тюменку, и, угрожая ножом, заставил отдать деньги — 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.