Девушка привела кавалера домой, а он связал ее и забрал деньги

«На днях тюменка на специализированном сайте в интернете познакомилась с мужчиной. После непродолжительной переписки он предложил встретиться, и девушка пригласила его к себе домой. Оказавшись в квартире, новый знакомый связал тюменку, и, угрожая ножом, заставил отдать деньги — 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Девушка заявила о произошедшем в полицию. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в ходе оперативной работы задержали подозреваемого — 33-летнего жителя Нижнетавдинского района.
В настоящий момент следователями по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.