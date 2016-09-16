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Девушка привела кавалера домой, а он связал ее и забрал деньги

16 сентября 2016, 12:48
Сотрудники полиции призывают тюменцев не спешить доверять малознакомым людям. Девушка пригласила кавалера, с которым переписывалась в интернете, домой и в итоге осталась без денег. К счастью, злоумышленника уже задержали сотрудники полиции.
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Тюмень

«На днях тюменка на специализированном сайте в интернете познакомилась с мужчиной. После непродолжительной переписки он предложил встретиться, и девушка пригласила его к себе домой. Оказавшись в квартире, новый знакомый связал тюменку, и, угрожая ножом, заставил отдать деньги — 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Девушка заявила о произошедшем в полицию. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в ходе оперативной работы задержали подозреваемого — 33-летнего жителя Нижнетавдинского района.

В настоящий момент следователями по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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