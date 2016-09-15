nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За прививкой от гриппа — в торговый центр

15 сентября 2016, 15:53
В Тюмени прививочная кампания против гриппа стартовала 22 августа. Тюменские медики планируют привить за сезон более 240 тысяч горожан. Как сообщает городской департамент здравоохранения, для иммунизации используется российская вакцина Гриппол плюс и Совигрипп, доказавшие свою эффективность.

Грипп — это опасное инфекционное вирусное заболевание, которое ежегодно уносит 300–500 тысяч человеческих жизней во всем мире. Беременные женщины, дети младшего возраста, престарелые со слабым здоровьем и любой человек с какой-либо патологией, например астмой или болезнью сердца, подвергаются большему риску тяжелой инфекции и смерти.

В целях защиты населения от этого опасного заболевания ежегодно в Тюменской области проводится массовая вакцинация. Противогриппозные вакцины обеспечивают развитие иммунитета против трех наиболее распространенных штаммов вируса гриппа, циркулирующих в данный сезон. Это наилучший способ сократить шанс заболеть тяжелой формой гриппа и избежать серьезных осложнений. Кроме того это избавит вас от дополнительных медицинских расходов и потерь доходов в результате пропущенных дней работы.

Традиционно иммунизацию против гриппа в первую очередь проводят среди групп высокого риска заболевания — преподавателей, медицинских работников, школьников и студентов, работников сферы обслуживания. Организованы выезды прививочных бригад в организованные коллективы, работа прививочных кабинетов в городских поликлиниках по месту жительства.

Впервые тюменские медики использовали новые формы проведения вакцинации. Организована работа мобильных медицинских центров. Бригада медиков в специально оборудованном автомобиле выезжает в торговые центры для проведения прививок.

В первую неделю сентября такой мобильный прививочный кабинет работал на территории ТЦ «Кристалл» и на Цветном бульваре.

В планах медиков выезды к ТЦ «Лента» — 17 сентября и 23 октября, ТЦ «Панама» — 18 сентября, ТЦ «Метро» — 24 сентября, ТЦ «Ашан» — 25 сентября, ТЦ «Гудвин» — 1 октября, ТЦ «Фаворит» — 2 октября, ТЦ «Окей» — 8 октября, на Цветном бульваре — 9 октября, ТЦ «Турана» — 16 октября, ТЦ ЦУМ — 22 октября, рынок «Северный» — 29 октября, и ДК «Современник» — 30 октября. Время работы мобильного центра — с 11 до 16 часов.

Защитит ли вакцина от гриппа? Могут ли прививки быть вредны? Кому вакцинация обязательно необходима? Стоит ли верить страшилкам о прививках? На эти и другие вопросы читателям портала NashGorod.ru ответит врач аллерголог-иммунолог Ольга Александровна Рычкова.

#Новости#Прививки#Медицина#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25