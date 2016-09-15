За прививкой от гриппа — в торговый центр

Грипп — это опасное инфекционное вирусное заболевание, которое ежегодно уносит 300–500 тысяч человеческих жизней во всем мире. Беременные женщины, дети младшего возраста, престарелые со слабым здоровьем и любой человек с какой-либо патологией, например астмой или болезнью сердца, подвергаются большему риску тяжелой инфекции и смерти.
В целях защиты населения от этого опасного заболевания ежегодно в Тюменской области проводится массовая вакцинация. Противогриппозные вакцины обеспечивают развитие иммунитета против трех наиболее распространенных штаммов вируса гриппа, циркулирующих в данный сезон. Это наилучший способ сократить шанс заболеть тяжелой формой гриппа и избежать серьезных осложнений. Кроме того это избавит вас от дополнительных медицинских расходов и потерь доходов в результате пропущенных дней работы.
Традиционно иммунизацию против гриппа в первую очередь проводят среди групп высокого риска заболевания — преподавателей, медицинских работников, школьников и студентов, работников сферы обслуживания. Организованы выезды прививочных бригад в организованные коллективы, работа прививочных кабинетов в городских поликлиниках по месту жительства.
Впервые тюменские медики использовали новые формы проведения вакцинации. Организована работа мобильных медицинских центров. Бригада медиков в специально оборудованном автомобиле выезжает в торговые центры для проведения прививок.
В первую неделю сентября такой мобильный прививочный кабинет работал на территории ТЦ «Кристалл» и на Цветном бульваре.
В планах медиков выезды к ТЦ «Лента» — 17 сентября и 23 октября, ТЦ «Панама» — 18 сентября, ТЦ «Метро» — 24 сентября, ТЦ «Ашан» — 25 сентября, ТЦ «Гудвин» — 1 октября, ТЦ «Фаворит» — 2 октября, ТЦ «Окей» — 8 октября, на Цветном бульваре — 9 октября, ТЦ «Турана» — 16 октября, ТЦ ЦУМ — 22 октября, рынок «Северный» — 29 октября, и ДК «Современник» — 30 октября. Время работы мобильного центра — с 11 до 16 часов.
Защитит ли вакцина от гриппа? Могут ли прививки быть вредны? Кому вакцинация обязательно необходима? Стоит ли верить страшилкам о прививках? На эти и другие вопросы читателям портала NashGorod.ru ответит врач аллерголог-иммунолог Ольга Александровна Рычкова.