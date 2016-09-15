За прививкой от гриппа — в торговый центр

В целях защиты населения от этого опасного заболевания ежегодно в Тюменской области проводится массовая вакцинация. Противогриппозные вакцины обеспечивают развитие иммунитета против трех наиболее распространенных штаммов вируса гриппа, циркулирующих в данный сезон. Это наилучший способ сократить шанс заболеть тяжелой формой гриппа и избежать серьезных осложнений. Кроме того это избавит вас от дополнительных медицинских расходов и потерь доходов в результате пропущенных дней работы.