В Тюмени мошенники незаконно меняют и пломбируют электросчетчики

В ЭК «Восток» призывают своих клиентов быть бдительными и не обращать внимание на подобные объявления и напоминает, что перед заменой прибора учета специалисты компании должны снять контрольные показания старого счетчика. В ином случае будут применены санкции — произведен расчет безучетного потребления электроэнергии (это потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения порядка учета электрической энергии со стороны потребителя, который выражается во вмешательстве в работу прибора учета).
После установки нового прибора учета, нужно его опломбировать. Счетчики клиентов АО «ЭК «Восток» пломбируют только специалисты «Востока». Для этого необходимо подать заявку в центре обслуживания по ул. Герцена, 70, или 30 лет Победы, 81/3, или направить ее по электронной почте (алгоритм подачи заявки на официальном сайте компании, в разделе «Физическим лицам»). Другие организации ставить пломбу права не имеют.
В случае, если прибор учета установлен неверно, специалисты АО «ЭК «Восток» откажут в опломбировке до исправления замечаний. Если со стороны специалистов энергосбытовой компании претензий к установке не будет, то прибор учета опломбируют. Клиенту будет выдан акт. Если вы платите за свет в управляющую компанию, то за этой услугой вам нужно обращаться туда.
В энергосбытовой компании напоминают, что потребитель сам несет ответственность за правильность установки счетчика и его соответствие стандартам: согласно положениям действующего законодательства РФ «собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества (ст. 210 Гражданского кодекса РФ) и обязан обеспечивать оснащенность приборами учета своих объектов путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий». Обязанность по обеспечению целостности счетчика и сохранности всех установленных пломб также возложена на потребителя.
Когда подходит срок заменить прибор учета или сделать его поверку, АО «ЭК «Восток» уведомляет своих клиентов об этом в информационном листе, который направляется каждому индивидуально.
У потребителей есть право выбора: для замены прибора учета можно воспользоваться услугами любой специализированной организации, в том числе и АО «ЭК «Восток». Независимо от того, какую организацию собственник жилья выберет, чтобы сделать это правильно и быстро АО «ЭК «Восток» рекомендует предварительно ознакомиться с информацией на официальном сайте компании, в разделе «Физическим лицам».