В Тюмени мошенники незаконно меняют и пломбируют электросчетчики

В случае, если прибор учета установлен неверно, специалисты АО «ЭК «Восток» откажут в опломбировке до исправления замечаний. Если со стороны специалистов энергосбытовой компании претензий к установке не будет, то прибор учета опломбируют. Клиенту будет выдан акт. Если вы платите за свет в управляющую компанию, то за этой услугой вам нужно обращаться туда.