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Тюменскую фирму подозревают в использовании подложных документов

15 сентября 2016, 10:08
В Тюмени возбуждено уголовное дело против компании, использовавшей подложные документы при участии в конкурсе на приобретение оборудования для детсада.

Прокуратура Ленинского округа проверила информацию счетной палаты Тюменской области об использовании юридическим лицом подложных документов при участии в конкурсе на приобретение и поставку оборудования, мебели и инвентаря для детского сада № 158.

В октябре прошлого года детский сад объявил конкурс на приобретение и поставку оборудования и мебели. В числе других участников на конкурс заявилось и ООО «Технохолод», в составе заявки фирма представила сведения о заключенных ранее 24 аналогичных договорах, что и позволило ей победить.

Но проверка показала, что организация предоставила недостоверные сведения и подложные документы. Например, «Технохолод» представил договор с гимназией № 16 на поставку оборудования и мебели, заключенный в 2015 году. Но, как выяснилось, этот договор был заключен ранее, в 2014 году, и с другим юридическим лицом.

«Технохолод» в составе заявки также представил два договора с ООО «Продсервис». Но по информации «Продсервис», указанные договоры не заключались.

Прокуратура Ленинского округа направила материалы проверки в правоохранительные органы. 13 сентября отделом по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ, то есть использование заведомо подложного документа.

#Новости#Прокуратура#Коля#Общество
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