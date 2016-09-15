Тюменскую фирму подозревают в использовании подложных документов

Но проверка показала, что организация предоставила недостоверные сведения и подложные документы. Например, «Технохолод» представил договор с гимназией № 16 на поставку оборудования и мебели, заключенный в 2015 году. Но, как выяснилось, этот договор был заключен ранее, в 2014 году, и с другим юридическим лицом.