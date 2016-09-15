Тюменскую фирму подозревают в использовании подложных документов

Прокуратура Ленинского округа проверила информацию счетной палаты Тюменской области об использовании юридическим лицом подложных документов при участии в конкурсе на приобретение и поставку оборудования, мебели и инвентаря для детского сада № 158.
В октябре прошлого года детский сад объявил конкурс на приобретение и поставку оборудования и мебели. В числе других участников на конкурс заявилось и ООО «Технохолод», в составе заявки фирма представила сведения о заключенных ранее 24 аналогичных договорах, что и позволило ей победить.
Но проверка показала, что организация предоставила недостоверные сведения и подложные документы. Например, «Технохолод» представил договор с гимназией № 16 на поставку оборудования и мебели, заключенный в 2015 году. Но, как выяснилось, этот договор был заключен ранее, в 2014 году, и с другим юридическим лицом.
«Технохолод» в составе заявки также представил два договора с ООО «Продсервис». Но по информации «Продсервис», указанные договоры не заключались.
Прокуратура Ленинского округа направила материалы проверки в правоохранительные органы. 13 сентября отделом по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ, то есть использование заведомо подложного документа.