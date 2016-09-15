Тюменские полицейские задержали квартирных воров

В дежурную часть отдела полиции № 6 поступило сообщение о краже. Женщина рассказала, что к ней в квартиру проникли неизвестные. На место выехала следственно-оперативная группа. Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались безработные жители областного центра 1989 и 1987 годов рождения.