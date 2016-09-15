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Тюменские полицейские задержали квартирных воров

15 сентября 2016, 12:08
В Тюмени задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении серии квартирных краж. Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Тюмень

В дежурную часть отдела полиции № 6 поступило сообщение о краже. Женщина рассказала, что к ней в квартиру проникли неизвестные. На место выехала следственно-оперативная группа. Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались безработные жители областного центра 1989 и 1987 годов рождения.

«Со слов задержанных, они проникли в одну из квартир Тюмени через незапертое окно и пытались похитить имущество. Стражи правопорядка установили причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

В отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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