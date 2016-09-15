Руководитель Росстата высказался за повышение пенсионного возраста

Он отметил, что это его мнение как гражданина, а не как государственного чиновника, сообщает «Интерфакс». «Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать», — сказал он во время пресс-конференции.
При этом он сослался на опыт соседей РФ, в частности Казахстана. «Они это поняли и реализовали раньше нас», — добавил он.
Вместе с тем глава Росстата подчеркнул, что на повышение пенсионного возраста надо переходить «постепенно, разъясняя и объясняя, стимулируя, не обижая и не оскорбляя людей». «Но двигаться к этому надо, все должны понять: кто-то должен работать», — заключил Суринов.
В конце августа 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось. Он отметил, что против повышения пенсионного возраста в РФ выступают более 90% россиян. О необходимости повышения пенсионного возраста заявлял бывший министр финансов Алексей Кудрин.
«С точки зрения перспектив в стране, то да, когда-то это произойдет. А какой будет выбран сценарий, какой будет выбран темп повышения, это уже зависит от политических лидеров», — говорил Кудрин. В свою очередь министр экономического развития Алексей Улюкаев указывал, что после 2018 года необходимо постепенно повышать пенсионный возраст до 63 лет. В настоящее время мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.