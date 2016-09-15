Руководитель Росстата высказался за повышение пенсионного возраста

«С точки зрения перспектив в стране, то да, когда-то это произойдет. А какой будет выбран сценарий, какой будет выбран темп повышения, это уже зависит от политических лидеров», — говорил Кудрин. В свою очередь министр экономического развития Алексей Улюкаев указывал, что после 2018 года необходимо постепенно повышать пенсионный возраст до 63 лет. В настоящее время мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.