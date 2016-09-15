Оркестр La primavera устроит в Тюмени «Вечер в формате немого кино»

Второе отделение концерта откроет короткометражный художественный фильм с лаконичным названием «№ 9» молодого режиссера Юрия Данилова, вошедший в конкурсную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Главную роль сыграл художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «La Рrimаvеrа» — Рустем Абязов. Фильм удачно иллюстрируют фрагменты из произведения «Камерная музыка» для струнного оркестра и рояля» современного композитора, лауреата Государственной премии РФ Леонида Любовского. В концерте будет исполнена и полная версия этого сочинения. Далее, в качестве «деликатеса», слушателям будут представлены мелодии из кинофильмов: Ч. Чаплин — Limеlight, Г. Манчини — Moonriver, И. Дунаевский — «Пиши, не забывай», С. Сиротин — «Три поросенка» — музыка к фильму У.Диснея. Они тоже будут сопровождаться видеорядом из наиболее ярких кадров этих фильмов.