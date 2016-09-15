Оркестр La primavera устроит в Тюмени «Вечер в формате немого кино»

Оркестр создан в 1989 году. Имеет в своем репертуаре более 1300 произведений западноевропейских, русских и татарских композиторов. Дискография коллектива насчитывает 25 альбомов. Оркестр является участником российских и международных фестивалей. За 25-летнюю творческую деятельность коллективом Казанского камерного оркестра La Primavera были представлены разнообразные программы от барокко до рока.
Программа «Вечер в формате немого кино» представляет собой синтез музыкального и кинематографического искусств. В первом отделении концерта будет исполнена сюита М. Мусоргского «Картинки с выставки» (оркестровка Ю.Туровского), впервые иллюстрированная анимационным фильмом канадского производства. Мультфильм снят таким образом, что каждое движение на экране идеально соответствует тому, что в этот момент происходит в музыкальной фактуре. Непростая задача оркестра — точно синхронизировать музыкальное произведение с видеорядом. Анимационный фильм стал видео-иллюстрацией к знаменитому шедевру Мусоргского.
Второе отделение концерта откроет короткометражный художественный фильм с лаконичным названием «№ 9» молодого режиссера Юрия Данилова, вошедший в конкурсную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Главную роль сыграл художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «La Рrimаvеrа» — Рустем Абязов. Фильм удачно иллюстрируют фрагменты из произведения «Камерная музыка» для струнного оркестра и рояля» современного композитора, лауреата Государственной премии РФ Леонида Любовского. В концерте будет исполнена и полная версия этого сочинения. Далее, в качестве «деликатеса», слушателям будут представлены мелодии из кинофильмов: Ч. Чаплин — Limеlight, Г. Манчини — Moonriver, И. Дунаевский — «Пиши, не забывай», С. Сиротин — «Три поросенка» — музыка к фильму У.Диснея. Они тоже будут сопровождаться видеорядом из наиболее ярких кадров этих фильмов.
В рамках проекта «Музыкальными маршрутами Транссиба» Казанский камерный оркестр La Рrimаvеrа посетит с программой «Вечер в формате немого кино» крупные города Транссибирской магистрали: Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Читу. Слушатели смогут соприкоснуться с новой концертной трактовкой, познакомиться с современными работами в сфере киноискусства и услышать высокохудожественное профессиональное исполнение камерного оркестра.