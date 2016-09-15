На тюменском металлургическом заводе выпустят первую миллионную тонну стали

«Это событие для предприятия в большей степени, конечно же, имеет символический, а не производственный характер. Первая миллионная тонна стали — это прежде всего тот рубеж, который означает, что „Электросталь Тюмени“ прочно встало на ноги и может достаточно успешно вести свою деятельность», — отметил генеральный директор предприятия Андрей Удовенко.
Металлургический завод «Электросталь Тюмени» был запущен в 2013 году. Строительство завода велось в рамках договора о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией и правительством Тюменской области.
Оценочная стоимость реализации проекта — порядка 22 млрд. рублей. Источник финансирования — собственные средства УГМК, проект также получил господдержку в размере более 967,2 млн рублей из Инвестфонда РФ и бюджета Тюменской области.
Новый завод стал первым металлургическим предприятием в регионе. Все основное оборудование (электропечь, печь-ковш, вакууматор, машина непрерывного литья заготовки и прокатный стан), поставлено одним из мировых лидеров в сфере производства оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности — итальянской фирмой «Danieli».
Завод предназначен для производства широкой номенклатуры углеродистых, легированных, конструкционных и арматурных марок стали. В настоящее время на предприятии выпускается арматурный прокат различных классов прочности, сортовой конструкционный прокат круглого, квадратного и шестигранного сечения, а также фасонный прокат — равнополочный уголок.
В основном металлопрокат поставляется на внутренний рынок: Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омскую, Курганскую и Свердловскую области. По итогам 2015 года, предприятие перечислило в бюджеты всех уровней более 250 миллионов рублей.