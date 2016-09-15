На тюменском металлургическом заводе выпустят первую миллионную тонну стали

«Это событие для предприятия в большей степени, конечно же, имеет символический, а не производственный характер. Первая миллионная тонна стали — это прежде всего тот рубеж, который означает, что „Электросталь Тюмени“ прочно встало на ноги и может достаточно успешно вести свою деятельность», — отметил генеральный директор предприятия Андрей Удовенко.