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На трассе Тюмень — Омск нашли тело погибшей девушки

15 сентября 2016, 16:43
Страшную находку обнаружили на днях водители, проезжавшие на днях по федеральной автодороге Тюмень — Омск. В районе села Киево на проезжей части лежало тело молодой девушки, погибшей, предположительно, в результате наезда машины.
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Полиция

Как рассказали в автоинспекции, сообщение о трупе поступило в полицию в ночь с 12 на 13 сентября. Как установили выехавшие на место стражи порядка, тело лежало на проезжей части на 49-м километре Ялуторовского тракта. По предварительным данным, причиной смерти стало ДТП — на голове погибшей полицейские заметили следы от протектора автомобильных шин.

На ногах у покойной были шлепки, на спине — рюкзак, внутри которого нашли флакон с шампунем и полотенце. Рядом с телом лежала разбитая бутылка водки. Правоохранители не исключают, что пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии.

«Скорее всего, обнаруженная девушка — жительница одной из близлежащих деревень. Ее личность до настоящего времени не установлена. Приметы: на вид 25–30 лет, азиатской внешности», — добавила начальник отделения пропаганды Анжела Борисова.

Полицейские просят всех очевидцев дорожной трагедии, а также тех, кто узнал по описанию свою родственницу или знакомую, обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону (3452)79-46-10 либо в МО МВД «Ялуторовский» по номеру (34535) 3-57-01.

#Новости#Неопознанные тела#Полиция#Евгений#Общество
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