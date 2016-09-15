На трассе Тюмень — Омск нашли тело погибшей девушки

Как рассказали в автоинспекции, сообщение о трупе поступило в полицию в ночь с 12 на 13 сентября. Как установили выехавшие на место стражи порядка, тело лежало на проезжей части на 49-м километре Ялуторовского тракта. По предварительным данным, причиной смерти стало ДТП — на голове погибшей полицейские заметили следы от протектора автомобильных шин.
На ногах у покойной были шлепки, на спине — рюкзак, внутри которого нашли флакон с шампунем и полотенце. Рядом с телом лежала разбитая бутылка водки. Правоохранители не исключают, что пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии.
«Скорее всего, обнаруженная девушка — жительница одной из близлежащих деревень. Ее личность до настоящего времени не установлена. Приметы: на вид 25–30 лет, азиатской внешности», — добавила начальник отделения пропаганды Анжела Борисова.
Полицейские просят всех очевидцев дорожной трагедии, а также тех, кто узнал по описанию свою родственницу или знакомую, обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону (3452)79-46-10 либо в МО МВД «Ялуторовский» по номеру (34535) 3-57-01.