На трассе Тюмень — Омск нашли тело погибшей девушки

Как рассказали в автоинспекции, сообщение о трупе поступило в полицию в ночь с 12 на 13 сентября. Как установили выехавшие на место стражи порядка, тело лежало на проезжей части на 49-м километре Ялуторовского тракта. По предварительным данным, причиной смерти стало ДТП — на голове погибшей полицейские заметили следы от протектора автомобильных шин.