Братоубийцу задержали через 12 лет после преступления

По данным следствия, вечером 21 июля 2004 года на садовом участке, расположенном на улице Репина в Ишиме между братьями, жившими по соседству, произошел конфликт.
«Причиной ссоры явилось асоциальное поведение 51-летнего потерпевшего, который ранее был неоднократно судим, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, чем причинял неудобства брату и соседям. В ходе конфликта обвиняемый схватил полено и нанес два удара по голове потерпевшего. От причиненных ранений тот упал на землю. Его брат ушел домой и рассказал о произошедшем своей супруге», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Через некоторое время погибшего обнаружили соседи. О смерти мужчины сообщили брату-убийце, тот вызвал сотрудников полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Брат — единственный родственник погибшего — был признан потерпевшим по делу.
Поскольку лицо, совершившее преступление установить не удалось, предварительное следствие по делу было приостановлено, но работа продолжалась. В итоге следователю удалось раскрыть преступление и разоблачить убийцу. Под давлением собранных доказательств мужчина признался, что именно он нанес удары поленом по голове брату. В настоящее время обвиняемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
По уголовному делу назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза, допрашиваются свидетели и проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.