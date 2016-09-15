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Братоубийцу задержали через 12 лет после преступления

15 сентября 2016, 18:07
В Тюменской области следователи раскрыли преступление, совершенное 12 лет назад. Задержан 52-летний ишимец, который в 2004 году убил своего непутевого брата. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 21 июля 2004 года на садовом участке, расположенном на улице Репина в Ишиме между братьями, жившими по соседству, произошел конфликт.

«Причиной ссоры явилось асоциальное поведение 51-летнего потерпевшего, который ранее был неоднократно судим, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, чем причинял неудобства брату и соседям. В ходе конфликта обвиняемый схватил полено и нанес два удара по голове потерпевшего. От причиненных ранений тот упал на землю. Его брат ушел домой и рассказал о произошедшем своей супруге», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Через некоторое время погибшего обнаружили соседи. О смерти мужчины сообщили брату-убийце, тот вызвал сотрудников полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Брат — единственный родственник погибшего — был признан потерпевшим по делу.

Поскольку лицо, совершившее преступление установить не удалось, предварительное следствие по делу было приостановлено, но работа продолжалась. В итоге следователю удалось раскрыть преступление и разоблачить убийцу. Под давлением собранных доказательств мужчина признался, что именно он нанес удары поленом по голове брату. В настоящее время обвиняемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По уголовному делу назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза, допрашиваются свидетели и проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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