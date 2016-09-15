Братоубийцу задержали через 12 лет после преступления

«Причиной ссоры явилось асоциальное поведение 51-летнего потерпевшего, который ранее был неоднократно судим, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, чем причинял неудобства брату и соседям. В ходе конфликта обвиняемый схватил полено и нанес два удара по голове потерпевшего. От причиненных ранений тот упал на землю. Его брат ушел домой и рассказал о произошедшем своей супруге», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.