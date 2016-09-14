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За подпольный покерный клуб — 50 тысяч рублей штрафа

14 сентября 2016, 12:08
В Тюмени осужден 23-летний Ваган А. Он признан виновным по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны) и приговорен к штрафу.
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Тюмень

Расследованием установлено, что А. арендовал нежилое помещение, расположенное по улице Дамбовской, и организовал в нем игорное заведение. Мужчина нанял персонал, приобрел стол для игры в покер, игральные карты и фишки. Заведение посещали одни и те же игроки. О предстоящей игре клиенты оповещались по телефону.

«При этом в целях конспирации в ходе игры денежные средства не использовались, а все расчеты производились позднее в другом месте, долговые записи вел сам А.», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Вскоре о незаконной деятельности стало известно правоохранительным органам. 21 июля во время очередной игры незаконная деятельность была пресечена. Оперативники изъяли стол для игры в покер, три колоды игральных карт, кейс с фишками и записи с долговыми обязательствами.

Суд подверг А. штрафу в размере 50 тысяч. рублей.

#Новости#Тюмень#Игорный бизнес#Таня#Происшествия
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