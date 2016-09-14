За подпольный покерный клуб — 50 тысяч рублей штрафа

Расследованием установлено, что А. арендовал нежилое помещение, расположенное по улице Дамбовской, и организовал в нем игорное заведение. Мужчина нанял персонал, приобрел стол для игры в покер, игральные карты и фишки. Заведение посещали одни и те же игроки. О предстоящей игре клиенты оповещались по телефону.