За подпольный покерный клуб — 50 тысяч рублей штрафа

Расследованием установлено, что А. арендовал нежилое помещение, расположенное по улице Дамбовской, и организовал в нем игорное заведение. Мужчина нанял персонал, приобрел стол для игры в покер, игральные карты и фишки. Заведение посещали одни и те же игроки. О предстоящей игре клиенты оповещались по телефону.
«При этом в целях конспирации в ходе игры денежные средства не использовались, а все расчеты производились позднее в другом месте, долговые записи вел сам А.», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Вскоре о незаконной деятельности стало известно правоохранительным органам. 21 июля во время очередной игры незаконная деятельность была пресечена. Оперативники изъяли стол для игры в покер, три колоды игральных карт, кейс с фишками и записи с долговыми обязательствами.
Суд подверг А. штрафу в размере 50 тысяч. рублей.