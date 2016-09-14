Воровали деньги с карт с помощью вирусной программы

«Для выполнения преступного сговора украинцы через интернет внедряли в сотовые телефоны потерпевших вредоносную программу, посредством которой через подключенную услугу „Мобильный банк“ переводили на заранее приготовленные банковские карты оформленные на третьих лиц денежные средства. Роль С. и М. заключалась в подыскивании банковских карт, оформленных на третьих лиц и последующем обналичивании поступивших на счета денежных средств, часть из которых направляли подельникам с Украины. Следствием также установлено, что банковские карты С. и М. помогал оформлять Ш., который был осведомлен о их преступной деятельности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.