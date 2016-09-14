nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Воровали деньги с карт с помощью вирусной программы

14 сентября 2016, 14:13
В Тюмени молодых людей будут судить за аферы с помощью вредоносного программного обеспечения. 21-летнего Кирилла С., 20-летнюю Надежду М. и 22-летнего Константина Ш. обвиняют по ч.4 ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Кириллу С. предъявлено обвинение по ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Сюжет
Тюмень

По версии следствия проживающие вместе С. и М. в апреле 2015 года через интернет познакомились с двумя неустановленными гражданами Украины. Те предложили тюменцам заниматься хищением денег с банковских счетов граждан. Не имея постоянного источника дохода, парень и девушка дали свое согласие.

«Для выполнения преступного сговора украинцы через интернет внедряли в сотовые телефоны потерпевших вредоносную программу, посредством которой через подключенную услугу „Мобильный банк“ переводили на заранее приготовленные банковские карты оформленные на третьих лиц денежные средства. Роль С. и М. заключалась в подыскивании банковских карт, оформленных на третьих лиц и последующем обналичивании поступивших на счета денежных средств, часть из которых направляли подельникам с Украины. Следствием также установлено, что банковские карты С. и М. помогал оформлять Ш., который был осведомлен о их преступной деятельности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В период с 4 июня по 2 сентября 2015 года жертвами мошенников стали 61 потерпевший, которым был причинен материальный ущерб в размере почти 400 тысяч рублей. Часть денежных средств С. успел легализовать.

Материалы уголовного дела в 36 томах направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц из Украины выделено в отдельное производство, ведется следствие.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Интернет#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25