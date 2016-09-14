Воровали деньги с карт с помощью вирусной программы

По версии следствия проживающие вместе С. и М. в апреле 2015 года через интернет познакомились с двумя неустановленными гражданами Украины. Те предложили тюменцам заниматься хищением денег с банковских счетов граждан. Не имея постоянного источника дохода, парень и девушка дали свое согласие.
«Для выполнения преступного сговора украинцы через интернет внедряли в сотовые телефоны потерпевших вредоносную программу, посредством которой через подключенную услугу „Мобильный банк“ переводили на заранее приготовленные банковские карты оформленные на третьих лиц денежные средства. Роль С. и М. заключалась в подыскивании банковских карт, оформленных на третьих лиц и последующем обналичивании поступивших на счета денежных средств, часть из которых направляли подельникам с Украины. Следствием также установлено, что банковские карты С. и М. помогал оформлять Ш., который был осведомлен о их преступной деятельности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В период с 4 июня по 2 сентября 2015 года жертвами мошенников стали 61 потерпевший, которым был причинен материальный ущерб в размере почти 400 тысяч рублей. Часть денежных средств С. успел легализовать.
Материалы уголовного дела в 36 томах направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении неустановленных лиц из Украины выделено в отдельное производство, ведется следствие.