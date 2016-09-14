В Тюмени запустили новое производство гофротруб

Проект состоит из нескольких линий, построить которые планируется в течение десяти лет. Первая, ее и запустили в эксплуатацию, рассчитана на производство гибкой гофры диаметром от 16 до 60 мм. Вторая позволит выпускать трубы диаметром 110, 160 и 200 мм. Третья линия предполагает изготовление труб диаметром от 50 до 320 мм. «У завода уже есть свои постоянные заказчики, а с учетом того, что в Тюмени и северных округах идет активное строительство жилья, то спрос на продукцию может вырасти в разы», — уверен директор компании.