В Тюмени запустили новое производство гофротруб

Объем вложений в объект составил 8,5 млн рублей, из них 4,5 млн рублей — заем Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», сообщает пресс-служба губернатора региона. Средства пошли на модернизацию и расширение уже действующего предприятия, на базе которого и было создано новое производство.
Директор завода Виктор Перекрестов рассказал, что последние восемь лет компания занималась созданием систем водоотведения и дренажа, причем, трубы для этих целей закупалось в Казани, Стерлитамаке и Подмосковье. Чтобы максимально удешевить стоимость товара, было решено наладить собственное производство. Этому способствовало и развитие сырьевой базы в Тобольске, где завод планирует покупать полимерную гранулу.
Проект состоит из нескольких линий, построить которые планируется в течение десяти лет. Первая, ее и запустили в эксплуатацию, рассчитана на производство гибкой гофры диаметром от 16 до 60 мм. Вторая позволит выпускать трубы диаметром 110, 160 и 200 мм. Третья линия предполагает изготовление труб диаметром от 50 до 320 мм. «У завода уже есть свои постоянные заказчики, а с учетом того, что в Тюмени и северных округах идет активное строительство жилья, то спрос на продукцию может вырасти в разы», — уверен директор компании.
Сейчас мощность первой линии завода составляет 25–30 км труб в месяц. С выходом на полный цикл этот показатель увеличится до 300. Пока здесь трудятся девять человек, по мере роста объемов команда специалистов будет пополняться новыми кадрами.