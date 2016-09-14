В некоторых тюменских детсадах и школах уже включили отопление

Официально отопительный сезон еще не начался, однако на сегодня в некоторых учреждениях города Тюмени уже начало работать отопление. В первую очередь тепло дали в двух перинатальных центрах, восьми детских садах и трех школах.

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