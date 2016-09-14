В некоторых тюменских детсадах и школах уже включили отопление

В связи с понижением температуры воздуха, учреждения социальной сферы города (детские сады, школы, больницы), при условии полной готовности к предстоящему отопительному периоду, вправе до официального старта отопительного периода обратиться с заявлением в компанию «Тепло Тюмени» на включение тепловой энергии.
Как сообщили в пресс-службе организации, на сегодняшний день в адрес «Тепло Тюмени» обратились представители 107 учреждений города с заявлением на досрочное включение тепловой энергии.
Для включения объектов, необходимо направить заявку о включении в адрес ресурсоснабжающей организации, приложив акт готовности к отопительному сезону 2016–2017 гг.
Получить дополнительную информацию можно у специалистов «Тепло Тюмени» по тел.: 8(3452) 28-98-88, 28-97-95, 28-97-77.