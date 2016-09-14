Успей заказать шкаф-купе и выиграть 50 тысяч рублей на мебель

«Для застройки помещений мы используем только качественные и современные комплектующие — декоры профилей в матовом и глянцевом исполнении, которые великолепно сочетаются с декоративными зеркалами, окрашенными стеклами, ЛДСП. За функциональность мебели Komandor отвечает эргономичная, удобная выдвижная фурнитура — корзины, пантограф, боксы для хранения аксессуаров и другие интересные предметы», — отмечают в компании.