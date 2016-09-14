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Успей заказать шкаф-купе и выиграть 50 тысяч рублей на мебель

14 сентября 2016, 09:52
Традиционная осенняя акция от компании «Командор» в самом разгаре. Поймай удачу за хвост! Закажи шкаф-купе из новой коллекции Komandor и участвуй в розыгрыше мебели стоимость 50 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В фирменных салонах Komandor для вас изготовят мебель по индивидуальным размерам: шкафы-купе, гардеробные, застройка ниш и межкомнатные перегородки.

«Для застройки помещений мы используем только качественные и современные комплектующие — декоры профилей в матовом и глянцевом исполнении, которые великолепно сочетаются с декоративными зеркалами, окрашенными стеклами, ЛДСП. За функциональность мебели Komandor отвечает эргономичная, удобная выдвижная фурнитура — корзины, пантограф, боксы для хранения аксессуаров и другие интересные предметы», — отмечают в компании.

Закажите шкаф-купе, проведите удачную осень с Komandor. Участвуй в акции «УДачная оСень с Командор» до 15 октября — успевай выигрывать!

* Сроки проведения акции: 1 сентября по 15 октября. Подробности акции спрашивайте в фирменных салонах, участвующих в акции или по телефону инфолинии Komandor 500–113.

Адреса салонов:

ул. 30 лет Победы, 7/5, ТК «Новый Магнат», 3 этаж тел.: +7 (3452) 59-54-44, (3452) 58-91-70

ул. Малыгина, 8 тел.: +7 (3452) 34-21-50, +7-904-49-081-90

ул. Мельникайте, 104, ТЦ «Премьер Дом», 2 этаж тел.: +7 (3452) 75-33-26, +7 (3452) 58-91-90

ул. Малиновского, 6, (мкр. Мыс) тел.: +7 (3452) 61-96-17

ул. Пермякова, 78 тел. +7 (3452) 600 — 471

ул. Полевая, 115 а, ТЦ «Мебельвилль» тел.: +7 (3452) 589–160

ул. 50 лет Октября, 21А тел.: +7 (3452) 27-93-94

ул. Московский тракт, 118, ТРЦ Колумб, 4 этаж тел.: +7 (3452) 60-25-79

ул. Широтная, 209, ТЦ «Мебельград», 1 этаж тел.: +7 (3452) 680–580

#Новости#KOMANDOR#Тюмень#Таня#Общество
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