Улицу 2-ю Луговую частично перекрыли из-за аварии на водоводе

Как уточнили в «Тюмень Водоканале», в настоящее время идет устранение аварии на магистральном водоводе. Из-за того, что утечка произошла под проезжей частью, пришлось ее частично перекрыть. Ремонтные работы продлятся до пяти часов вечера, при этом ограничения подачи воды потребителям не будет. Дата открытия движения 20 сентября указана ориентировочно с учетом времени восстановления дорожного полотна, пояснил пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Иван Камельских. Вероятнее всего движение будет восстановлено значительно раньше.