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Улицу 2-ю Луговую частично перекрыли из-за аварии на водоводе

14 сентября 2016, 11:47
На улице 2-й Луговой с 23 часов 13 сентября частично ограничено движение транспорта. Ограничение введено в районе АЗС по адресу улица Щербакова, 84.

Транспортный поток в направлении заречных микрорайонов пойдет в объезд на время проведения аварийно-восстановительных работ на этом участке.

Как уточнили в «Тюмень Водоканале», в настоящее время идет устранение аварии на магистральном водоводе. Из-за того, что утечка произошла под проезжей частью, пришлось ее частично перекрыть. Ремонтные работы продлятся до пяти часов вечера, при этом ограничения подачи воды потребителям не будет. Дата открытия движения 20 сентября указана ориентировочно с учетом времени восстановления дорожного полотна, пояснил пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Иван Камельских. Вероятнее всего движение будет восстановлено значительно раньше.

В движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия общественного транспорта можно по телефону 8-800-700-1924, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

#Новости#Перекрытие дороги#ООО «Тюмень Водоканал»#Тюменьгортранс#Транспорт#Алексей#Общество
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