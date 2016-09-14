Сборная России по мини-футболу разгромила египтян на Чемпионате мира

Второй групповой матч с представителями Египта россияне начали после довольно напряженной игры против сборной Таиланда 11 сентября (6:4). Тогда подопечные Сергея Скоровича вели в счете, затем позволили сопернику сравнять счет, но в концовке нашли силы завершить матч с разницей в два мяча. Дебютными голами в ворота таиландцев отметились представители МФК «Тюмень» Иван Милованов и Андрей Абрамович.
В отличие от стартового поединка египтян ждал полный разгром, который начался уже с первой минуты матча, когда Эдер Лима переправил мяч на набегавшего Давыдова и тот забил второй свой гол на этом турнире.
Спустя минуту партнеры по команде поменялись ролями: уже Давыдов, обманув финтами соперника в центре площадки, отдал точный пас Лиме, и тот пробил в пустой угол ворот египтян. В дальнейшем россияне продолжили контролировать мяч, что на шестой минуте вылилось в третий гол. На этот раз удачно действовал динамовец Ромуло, воспользовавшись ошибкой защитника на своей половине поля. Довершил разгром первой двадцатиминутки дальний удар еще одного югорского футболиста Артема Ниязова 4:0.
Во втором тайме игра несколько успокоилась, однако, на 21-й минуте Лима в пятый раз огорчил вратаря египтян, получив пас с фланга от Романа Чишкалы. Наконец, на 30-й минуте Ромуло с касания отправил в ворота соперника шестой мяч: голкиперу сборной Египта помешали среагировать собственные защитники, закрывавшие обзор.
Впрочем, совсем без потерь эту игру россиянам пройти не удалось. На 36-й минуте египтяне подсластили пилюлю удачным розыгрышем стандарта, назначенного за грубую игру в защите, — 6:1. И совсем уж неприятным эпизодом для сборной России стала желтая карточка Ромуло за пререкания с арбитром. Следующий матч против сборной Кубы он пропустит.
В оставшиеся несколько минут матча египтяне значительно взвинтили темп, то и дело атакуя владения Густаво. В одном из эпизодов голкипер сборной России прервал выход один на один, египтяне усмотрели фол в его действиях, однако, судья посчитал иначе. Счет на табло до финальной сирены не изменился.
Заключительный групповой матч против сборной Кубы россияне проведут в субботу 17 сентября.
Видео: FIFA TV, Youtube.com