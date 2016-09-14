Сборная России по мини-футболу разгромила египтян на Чемпионате мира

Спустя минуту партнеры по команде поменялись ролями: уже Давыдов, обманув финтами соперника в центре площадки, отдал точный пас Лиме, и тот пробил в пустой угол ворот египтян. В дальнейшем россияне продолжили контролировать мяч, что на шестой минуте вылилось в третий гол. На этот раз удачно действовал динамовец Ромуло, воспользовавшись ошибкой защитника на своей половине поля. Довершил разгром первой двадцатиминутки дальний удар еще одного югорского футболиста Артема Ниязова 4:0.