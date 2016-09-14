«Рубин» реабилитировался за поражение на старте

Во втором периоде для гостей сложилась непростая ситуация, учитывая, что им пришлось дважды действовать в меньшинстве. Орчане же заметно активизировались, не давая заскучать Александру Хомутову — в створ ворот тюменцев было отправлено 14 шайб. Тем не менее, тюменцы проявили характер и упрочили преимущество на 37-й минуте. После выигранного единоборства на «точке» Александром Шибаевым шайбу точно в угол направил Марат Фахрутдинов.