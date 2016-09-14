«Рубин» реабилитировался за поражение на старте

Начало встречи у тюменцев не задалось, отмечает пресс-служба ХК «Рубин». На пятой минуте хозяева площадки провели голевую атаку, завершенную Константином Куликовым. Тем не менее сибиряки довольно быстро восстановили паритет, когда Дмитрий Клопов в большинстве прицельно отправил шайбу в ворота соперника. Результативную передачу на свой счет записал Евгений Рыбницкий. На 13-й минуте удачная комбинационная игра вывела тюменцев вперед. Шайбу на свой счет записал Максим Зюзякин после передачи Сергея Пайора.
Во втором периоде для гостей сложилась непростая ситуация, учитывая, что им пришлось дважды действовать в меньшинстве. Орчане же заметно активизировались, не давая заскучать Александру Хомутову — в створ ворот тюменцев было отправлено 14 шайб. Тем не менее, тюменцы проявили характер и упрочили преимущество на 37-й минуте. После выигранного единоборства на «точке» Александром Шибаевым шайбу точно в угол направил Марат Фахрутдинов.
На 41-й минуте хозяева вновь сократили отставание до минимума — на «пятачке» расторопнее всех был Александр Сметанин, реализовав большинство. В оставшееся время хозяева еще не раз стремились перевести игру в овертайм, однако, защита «Рубина» действовала рационально. В концовке матча орчане сняли вратаря, но дивидендов это им не принесло.