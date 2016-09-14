Предприниматель в Тобольске производил полуфабрикаты без маркировки

«В цехе по изготовлению мясных полуфабрикатов, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольск, улице Радищева, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Мамедову Э.И., осуществлялось производство мясных полуфабрикатов в ассортименте, расфасованных в потребительскую упаковку с использованием этикетки для выпускаемой маркировки продукции, которые вкладываются в каждую единицу товара. Маркировка на упаковке содержит не полную информацию о товаре, что является нарушением технических регламентов», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.