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Предприниматель в Тобольске производил полуфабрикаты без маркировки

14 сентября 2016, 17:53
В Тобольске оштрафовали индивидуального предпринимателя, который занимался производством мясных полуфабрикатов без маркированных этикеток. Административное наказание составило пять тысяч рублей.

«В цехе по изготовлению мясных полуфабрикатов, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольск, улице Радищева, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Мамедову Э.И., осуществлялось производство мясных полуфабрикатов в ассортименте, расфасованных в потребительскую упаковку с использованием этикетки для выпускаемой маркировки продукции, которые вкладываются в каждую единицу товара. Маркировка на упаковке содержит не полную информацию о товаре, что является нарушением технических регламентов», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Вину индивидуального предпринимателя подтверждают материалы дела об административном правонарушении.

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