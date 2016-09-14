Переработка мусора в Тюмени будет запущена через год

Новая схема обращения с отходами была утверждена правительством Тюменской области 9 сентября. По этому документу с начала 2017 года контроль за вывозом отходов будет осуществлять региональный оператор. По словам Страшковой, оператор будет выбран в ближайшие месяцы. Именно он будет заключать договоры как с полигонами, так и с возчиками. Это поможет в борьбе с несанкционированными свалками, которых сейчас насчитывается более 500: «Полигон оценивает объем поступающих от возчиков отходов. Данные передаются единому оператору, который перечисляет оплату за вывоз мусора. Таким образом, когда недобросовестный возчик свалит мусор на стихийной свалке, он просто не получит денег».