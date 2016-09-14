Переработка мусора в Тюмени будет запущена через год

Тюменская область готовится к переходу на новый порядок обращения с отходами. Об этом рассказала сегодня заместитель директора департамента недропользования и экологии Наталья Страшкова. По ее словам ввод в эксплуатацию четырех мусороперерабатывающих заводов намечен на 2018 год, но эти объекты могут быть сданы и раньше.
Новая схема обращения с отходами была утверждена правительством Тюменской области 9 сентября. По этому документу с начала 2017 года контроль за вывозом отходов будет осуществлять региональный оператор. По словам Страшковой, оператор будет выбран в ближайшие месяцы. Именно он будет заключать договоры как с полигонами, так и с возчиками. Это поможет в борьбе с несанкционированными свалками, которых сейчас насчитывается более 500: «Полигон оценивает объем поступающих от возчиков отходов. Данные передаются единому оператору, который перечисляет оплату за вывоз мусора. Таким образом, когда недобросовестный возчик свалит мусор на стихийной свалке, он просто не получит денег».
До запуска заводов в 2018 году весь мусор будет вывозиться на полигоны. К открытию в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске и Тобольске мусороперерабатывающих предприятий отходы будут сортировать и отправлять в переработку. И только то, что невозможно вторично, будут отправлять на полигоны для захоронения.
Кроме четырех заводов в Тюменской области заработают мусороперегрузочные станции и площадки для бытовых отходов, оборудованные пресс-компакторами. «Мы рассчитываем, что не менее 60 процентов отходов будут пригодны для дальнейшей переработки: это стекло, пластик, текстиль, картон, бумага. Остальные отходы, в основном, органические, будут складироваться на лицензированных полигонах», — отметила Наталья Страшкова.
Наталья Страшкова также отметила, что по подсчетам специалистов каждый тюменец стал производить сегодня едва ли не в четыре раза больше мусора, чем десять лет назад: 3–4 кубических метра отходов в год, хотя по нормативам, утвержденным еще в 2005 году, этот объем около 1,2 кубометра.
С 1 января платить за вывоз твердых бытовых отходов придется всем — как жителям многоквартирных домов, так и проживающим в частном секторе и коттеджных поселках. «Отходы производят все, и платежи будут поступать на счет регионального оператора. Сейчас мы предполагаем, что существенного роста тарифа не будет, — отметила Наталья Страшкова.