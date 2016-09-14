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На Ленина и Профсоюзной появятся автобусные полосы

14 сентября 2016, 17:09
Еще две улицы в центре Тюмени решили оснастить выделенными полосами для общественного транспорта. О скором появлении рядов с буквой «А» на Ленина и Профсоюзной рассказал главный специалист департамента транспорта Евгений Ташланов.

По словам представителя администрации города, в ведомстве приняли решение избавить водителей и пассажиров автобусов от стояния в пробках на двух оживленных участках дорожной сети. Новая разметка, проект которой предусматривает выделение одной из полос под движение общественного транспорта, появится в ходе реконструкции.

Как отметили в ходе состоявшегося сегодня, 14 сентября, совещания профессионалы отрасли перевозок и представители контролирующих ведомств, появление в областном центре полос для автобусов позволила улучшить транспортную ситуацию в городе. Вместе с тем, водители общественного транспорта посетовали на пробки, возникающие на тех участках маршрута, где выделенных рядов с буквой «А» нет. По словам шоферов, нередко возникают ситуации, вынуждающие наверстывать время, потерянное в заторах.

Даты начала работ по реконструкции улиц Ленина и Профсоюзной пока не определены. Как отметил Евгений Ташланов, все будет зависеть от утвержденного бюджета города на ближайшие годы.

#Новости#Выделенные полосы#Транспорт#Евгений#Общество
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