На Ленина и Профсоюзной появятся автобусные полосы

По словам представителя администрации города, в ведомстве приняли решение избавить водителей и пассажиров автобусов от стояния в пробках на двух оживленных участках дорожной сети. Новая разметка, проект которой предусматривает выделение одной из полос под движение общественного транспорта, появится в ходе реконструкции.
Как отметили в ходе состоявшегося сегодня, 14 сентября, совещания профессионалы отрасли перевозок и представители контролирующих ведомств, появление в областном центре полос для автобусов позволила улучшить транспортную ситуацию в городе. Вместе с тем, водители общественного транспорта посетовали на пробки, возникающие на тех участках маршрута, где выделенных рядов с буквой «А» нет. По словам шоферов, нередко возникают ситуации, вынуждающие наверстывать время, потерянное в заторах.
Даты начала работ по реконструкции улиц Ленина и Профсоюзной пока не определены. Как отметил Евгений Ташланов, все будет зависеть от утвержденного бюджета города на ближайшие годы.