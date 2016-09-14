На Ленина и Профсоюзной появятся автобусные полосы

Как отметили в ходе состоявшегося сегодня, 14 сентября, совещания профессионалы отрасли перевозок и представители контролирующих ведомств, появление в областном центре полос для автобусов позволила улучшить транспортную ситуацию в городе. Вместе с тем, водители общественного транспорта посетовали на пробки, возникающие на тех участках маршрута, где выделенных рядов с буквой «А» нет. По словам шоферов, нередко возникают ситуации, вынуждающие наверстывать время, потерянное в заторах.